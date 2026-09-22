Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США с осторожностью подходить к возможным экономическим соглашениям с Минском. Ее заявление прозвучало после слов президента Дональда Трампа о подготовке крупной сделки по закупке белорусских калийных удобрений.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила Вашингтон, что любые экономические договоренности с белорусскими властями сопряжены с серьезными рисками. С таким заявлением она выступила в понедельник в Нью-Йорке, комментируя планы США по возможной закупке калийных удобрений у Беларуси.

Поводом стали слова президента США Дональда Трампа, который ранее в тот же день заявил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по импорту белорусского калия. По его словам, такой вариант может оказаться выгоднее закупок аналогичной продукции в Канаде.

«Наша позиция заключается в том, что сейчас не время вести торговлю с этим режимом, пока все доходы от экспорта калийных удобрений идут на финансирование репрессий и поддержку российской военной машины. Любая сделка с этим режимом очень рискованна», — заявила Тихановская.

По ее словам, доходы от экспорта калийных удобрений могут использоваться не только для поддержки экономики Беларуси, но и для развития военной инфраструктуры страны.

При этом Тихановская выразила уверенность, что американские власти понимают, с кем имеют дело, а президент Трамп осознает возможные последствия своих решений.

Заявление прозвучало на фоне постепенного потепления отношений между Вашингтоном и Минском. Во время второго президентского срока Трампа США начали осторожно восстанавливать контакты с Беларусью, которая остается в международной изоляции.

На прошлой неделе белорусские власти освободили 25 политических заключенных, а США, в свою очередь, отменили санкции в отношении двух белорусских компаний.

Тихановская положительно оценила усилия специального посланника США по Беларуси Джона Коула, который участвует в переговорах об освобождении политзаключенных.

«Важно, чтобы это гуманитарное направление не превратилось в политическое», — подчеркнула она.

По словам лидера белорусской оппозиции, освобождение отдельных заключенных не означает прекращения репрессий.

«Освобождая нескольких человек, Лукашенко задерживает вдвое больше», — сказала Тихановская.

Она утверждает, что, несмотря на освобождение сотен людей после начала контактов между США и Беларусью, в стране по-прежнему остаются более 900 политических заключенных.

В завершение Тихановская призвала западные страны не ослаблять санкционное давление на Минск.

«Мы должны продолжать проводить жесткую, принципиальную политику в отношении режима Лукашенко и поддерживать народ Беларуси», — заявила она.

Таким образом, возможное расширение контактов между США и Беларусью сопровождается призывами белорусской оппозиции не допустить, чтобы экономическое сотрудничество привело к ослаблению давления на власти страны.