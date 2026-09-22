Россия ввела дополнительные временные ограничения в Кингисеппском и Сланцевском районах Ленинградской области — непосредственно у границы с Эстонией. Режим действует с 16 по 26 сентября и предусматривает ночной запрет на передвижение вне населённых пунктов, ограничения на судоходство по Нарве, охоту и ношение оружия. Эстонские пограничники при этом заявляют, что непосредственной угрозы для Эстонии сейчас не видят.

Как сообщает ERR, меры введены Пограничным управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Российская сторона объяснила их необходимостью предотвращать нарушения пограничного и миграционного режима, а также защищать водные биоресурсы.

В пятикилометровой полосе вдоль государственной границы в Кингисеппском и Сланцевском районах в тёмное время суток запрещено находиться и передвигаться вне населённых пунктов, в том числе на транспорте. Там же запрещены охота и ношение огнестрельного оружия.

Отдельные ограничения введены на реке Нарве. До 26 сентября маломерным судам запрещено передвигаться на участке между реками Большая Черёмуха и Крюша. По данным русской редакции ERR, южнее Нарвского водохранилища на российском берегу также ограничено пребывание людей у воды.

Эстонию заранее официально не уведомили

Представитель Эстонии на российско-эстонской границе сообщил, что Департамент полиции и погранохраны знал о готовящихся ограничениях, однако официального уведомления от российской стороны заранее не получал.

В то же время эстонские пограничники подчёркивают, что подобные меры Россия периодически вводила и раньше — например, во время учений или в превентивных целях. Кроме того, российская приграничная зона и в обычное время регулируется значительно строже, чем эстонская.

Поэтому в Таллине пока не рассматривают введённый режим как свидетельство непосредственной угрозы Эстонии.

Что происходит с самой границей

На эстонской стороне режим также остаётся усиленным. Пункты пропуска Нарва-1, Койдула и Лухамаа работают только с 7:00 до 19:00 — ночное закрытие Эстония ранее решила продлить на неопределённый срок. Власти объясняют это необходимостью усиления пограничного контроля и более эффективной работы таможни.

При этом Эстония пока не считает необходимым полностью закрывать границу с Россией: МВД страны заявляло, что действующая оценка угрозы не даёт оснований для такого решения.

Почему новость привлекла внимание

Необычен прежде всего масштаб дополнительных ограничений одновременно в двух приграничных районах и на Нарве. На фоне общей напряжённости на восточном фланге НАТО любые изменения пограничного режима вызывают повышенное внимание в Эстонии.

Однако утверждать, что Россия готовит закрытие границы или военную операцию, оснований сейчас нет. Официальная версия ФСБ — пограничный контроль и предотвращение нарушений, а эстонские власти непосредственно угрозы не фиксируют.

До 26 сентября российская сторона фактически ужесточила уже существующий режим в приграничной зоне вокруг Ивангорода, Кингисеппа и Сланцев: ночью передвижение ограничено, часть Нарвы закрыта для маломерных судов, запрещены охота и оружие. Для Эстонии это пока не повод закрывать границу, но за действиями российских пограничников в Нарвском регионе наблюдают особенно внимательно.