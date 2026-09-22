Артефакт был обнаружен на останках женщины, умершей около 1298–1404 годов, что соответствует эпохе падения династии Юань и становления династии Мин.

Ученые склоняются к версии, что увечье стало расплатой за кражу домашнего скота. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Анализ черепа показал серьезные деформации носовых костей, расширение носовой полости и образование костной ткани. Тот факт, что раны успели зарубцеваться до кончины обладательницы скелета, указывает на то, что инцидент произошел за несколько лет до смерти, а не был предсмертной травмой. Патологических процессов, способных спровоцировать подобное разрушение, в организме обнаружено не было.

На основе совокупности признаков эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной стало насильственное ампутирование носа. Тем не менее, авторы исследования допускают, что другие гипотезы, включая тяжелую внешнюю травму, полностью исключать нельзя.

Практика отрезания носа была распространена в Китае задолго до этого открытия. Данная мера входила в систему «пяти наказаний» и описывалась в документах еще древних династий. Так, законодательство периода Юань прямо предусматривало отсечение носа в качестве наказания за кражу крупного рогатого скота.

Тело женщины было захоронено в нетипичной для этого некрополя позе — лицом вниз. Это единственный случай такого погребения среди всех найденных останков. Исследователи предполагают, что подобная специфика могла быть связана с социальным статусом умершей как преступницы, однако подтвердить эту теорию достоверно не представляется возможным. Авторы также отмечают, что аналогичные повреждения на древних черепах могли оставаться незамеченными ранее.