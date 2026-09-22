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В Литве мужчина умер после отравления грибами: врачи предупреждают об опасности бледной поганки 0 68

В мире
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поганка

В Литве зарегистрирована первая в этом сезоне смерть от отравления грибами. Мужчина обратился за медицинской помощью лишь спустя двое суток после того, как ел грибы. Врачи предполагают, что причиной могла стать смертельно ядовитая бледная поганка, которую он принял за другой гриб.

О трагическом случае сообщила Республиканская Вильнюсская университетская больница. По ее данным, это первый в нынешнем сезоне летальный случай, связанный с отравлением грибами.

Пациент обратился за помощью примерно через 48 часов после употребления грибов, когда у него началась диарея. Впоследствии его состояние резко ухудшилось, и спасти мужчину не удалось.

Представитель больницы Йонайте Юсйоните сообщила, что, предположительно, причиной смертельного отравления стала бледная поганка, которую мужчина мог ошибочно принять за другой гриб.

Яд не исчезает после варки

Врачи напоминают: собирать и употреблять следует только те грибы, в которых человек полностью уверен. Определять съедобность по одному внешнему признаку или с помощью народных методов опасно. Если возникают хотя бы малейшие сомнения, гриб лучше оставить в лесу.

Не делает ядовитый гриб безопасным и термическая обработка. Варка, жарка и замораживание не уничтожают наиболее опасные грибные токсины.

Медики также предостерегают от попыток определять съедобность грибов исключительно с помощью искусственного интеллекта: ИИ способен ошибиться, а цена такой ошибки может оказаться чрезвычайно высокой.

Опасные симптомы могут появиться не сразу

Особенно опасно откладывать обращение к врачу. Если после употребления неизвестных грибов появились сильная диарея, рвота или резко ухудшилось самочувствие, медики советуют не ждать, пока симптомы исчезнут самостоятельно.

Токсиколог Габия Микулевичене предупреждает, что некоторые грибные токсины способны серьезно повреждать печень и почки, а тяжелое отравление может закончиться смертью. При этом симптомы опасного отравления иногда проявляются лишь спустя значительное время после еды.

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#медицина #безопасность #врачи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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