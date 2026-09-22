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В Польше задержали 17-летнего неонациста: его подозревают в подготовке нападений на школу и мечеть 0 65

В мире
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польское Агентство внутренней безопасности (ABW)

Фото: PAP

Польские спецслужбы задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке массового нападения. По данным следствия, среди возможных целей фигурировали школа и мечеть, а в переписке обсуждались оружие и способы совершения атак. Польские СМИ сообщают, что суд отправил подозреваемого под арест на три месяца.

Подростку предъявлены обвинения, связанные с подготовкой преступления террористического характера, пропагандой нацистской и фашистской идеологии, разжиганием расовой ненависти и попыткой приобрести оружие.

При изучении его компьютера и телефона следователи, по данным прокуратуры, обнаружили переписку о возможных нападениях, в том числе на школу и мечеть, приобретении оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

При обыске дома были также изъяты взрывчатые вещества, ножи, штык и предметы с нацистской и фашистской символикой.

Расследованием занимается польское Агентство внутренней безопасности (ABW). Ведомство ранее сообщало, что выявило интернет-среду, связанную с неонацистской пропагандой, насилием и интересом к массовым нападениям. 13 сентября по этому делу был задержан 16-летний подросток, а всего ABW сообщало о задержании двух 16-летних. В их устройствах обнаружили неонацистские, расистские и антисемитские материалы, а также контент о терактах и массовых убийствах.

По данным СМИ, задержанные общались через Telegram и Discord с представителями крайне правой среды, в том числе с несовершеннолетним гражданином Германии. Информация о нем была передана польскими следователями немецким службам.

17-летний подозреваемый не признает вину. В случае признания виновным ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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#терроризм #Польша #молодежь #интернет #telegram #нацизм #следствие #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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