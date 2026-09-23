На американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Пилот успел катапультироваться и был передан медикам. Самолёт полностью уничтожен, причины происшествия устанавливаются.

Об аварии вечером 22 сентября сообщил немецкий телеканал SWR со ссылкой на официальное заявление американской авиабазы Шпангдалем. По данным базы, разбившийся самолёт входил в состав дислоцированного здесь 52-го истребительного авиакрыла ВВС США.

Разбился после учений

Катастрофа произошла около 14:30 по местному времени непосредственно на территории авиабазы или в непосредственной близости от неё.

Немецкая служба управления воздушным движением сообщила SWR, что незадолго до происшествия четыре самолёта участвовали в учениях. Два из них уже возвращались в Шпангдалем, когда первый самолёт потерпел крушение.

Оставшиеся три машины после аварии были перенаправлены на американскую авиабазу Рамштайн.

Пилот F-16 воспользовался катапультным креслом. Он выжил и находится под наблюдением медиков. Информации о других пострадавших нет.

Сам истребитель был полностью уничтожен. На месте остались обгоревшие фрагменты самолёта.

Жители увидели чёрный столб дыма

Очевидцами происшествия стали жители расположенных рядом населённых пунктов.

Бургомистр города Шпайхер Бирте Томсен рассказала SWR, что ехала на велосипеде между Байлингеном и Шпайхером, когда увидела в небе самолёт.

По её словам, истребитель быстро снижался, после чего над местом падения поднялся большой столб чёрного дыма. Женщина вызвала экстренные службы.

О похожей картине рассказали жители соседнего Бинсфельда. Предполагаемое место крушения находилось непосредственно на продолжении взлётно-посадочной полосы, в районе местного гольф-поля.

Очевидцы сообщили о многочисленных сиренах. Тушение пожара началось практически сразу.

В операции участвовали не только экстренные службы американской авиабазы, но и подразделения пожарной охраны и службы гражданской защиты немецкого района Айфель Битбург-Прюм.

Причина пока неизвестна

Почему F-16 потерпел крушение, пока не установлено.

Американские военные начали расследование и заявили, что дополнительная информация будет опубликована по мере её появления. Таким образом, связывать аварию с технической неисправностью, ошибкой пилота или обстоятельствами прошедших учений пока преждевременно.

Шпангдалем — одна из важных американских военных авиабаз в Германии. Здесь базируются истребители F-16, а в последние месяцы через аэродром также проходит значительное количество американских военно-транспортных самолётов.

На этой базе F-16 разбивались и раньше

Нынешняя авария — не первый подобный случай с самолётами из Шпангдалема.

В октябре 2019 года F-16 52-го истребительного авиакрыла разбился во время тренировочного полёта неподалёку от Земмера. Вскоре после взлёта на борту произошёл отказ электроснабжения, после чего пилот потерял возможность нормально управлять машиной. Он катапультировался и получил лёгкие травмы, а истребитель был полностью разрушен при падении в лесу.

Ещё один F-16 разбился в сентябре 2006 года возле деревни Оберкайль. Самолёт упал рядом с часовней, однако никто на земле не пострадал. Позднее выяснилось, что пилот, столкнувшийся с аварийной ситуацией, направил самолёт в безопасное место в соответствии с предусмотренной для таких случаев процедурой, после чего покинул машину.

Нынешний инцидент также закончился без сообщений о жертвах: пилоту удалось катапультироваться. Теперь специалистам предстоит установить, почему современный американский истребитель потерпел крушение сразу после возвращения с учебного полёта.