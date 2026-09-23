Годами поток контрабанды из Беларуси в Литве связывали прежде всего с режимом Александра Лукашенко. Однако серия расследований и задержаний выявила другую сторону проблемы — предполагаемое сотрудничество контрабандистов с сотрудниками литовских правоохранительных органов. Только за последние две недели были задержаны шесть пограничников.

Как сообщает TV3 Lietuva, в мае во время масштабной операции в Шальчининкае по делу о контрабанде сигарет с использованием воздушных шаров правоохранители задержали 27 человек. Среди них оказались 13 должностных лиц — десять полицейских и трое пограничников. Позднее в Лаздийском и Варенском районах, а также в Алитусе были выявлены еще трое пограничников, которых подозревают в содействии контрабандистам.

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис сообщил TV3, что только за последние две недели были задержаны шесть сотрудников. Всего с начала 2026 года подозрения в преступлениях коррупционного характера предъявлены девяти пограничникам. Для сравнения: за весь прошлый год таких сотрудников было двое, а в 2024 году — пятеро. При этом Мишутис подчеркнул, что рост числа выявленных случаев может быть связан с продолжительными расследованиями и сам по себе не означает, что прежде подобной работы не велось.

Сигареты — в машине пограничников?

Особое внимание в расследовании TV3 привлекла история автомобиля, ранее принадлежавшего пограничной службе.

Редактор журналистских расследований Lietuvos rytas Раса Кармазайте рассказала TV3, что муж одной из сотрудниц погранслужбы приобрел на аукционе бывший служебный автомобиль. По ее словам, машина сохранила символику VSAT и синий проблесковый маячок, а впоследствии в ней перевозились контрабандные сигареты.

Фото: VSAT

Кармазайте утверждает, что связи между отдельными пограничниками и контрабандистами в приграничных районах давно не были секретом. По ее словам, преступные группы делили между собой территории и имели влиятельные связи как в погранслужбе и полиции, так и на более высоком уровне. Расследования в отношении конкретных подозреваемых продолжаются.

«Зеленые коридоры» и большие деньги

В материале TV3 Lietuva также рассказывается о так называемых «зеленых коридорах». По данным журналистского расследования, за то, чтобы пограничник определенное время не контролировал конкретный участок границы, ему могли предлагать около 500 евро. При пропуске целого грузовика речь, как утверждается, могла идти уже о суммах, исчисляемых сотнями тысяч евро.

Кармазайте рассказала и о других способах маскировки контрабанды. В частности, по ее словам, помощники контрабандистов могли на два-три часа одновременно включать газонокосилки, создавая шумовой фон. Она также упомянула видеозаписи, на которых один из контрабандистов демонстративно находился в автомобиле пограничников.

Жители приграничья: об этом знали давно

Жители приграничных районов, с которыми беседовали журналисты TV3, утверждают, что подобные связи существовали много лет. Некоторые рассказывали, что видели пограничников и контрабандистов вместе даже на праздниках.

По словам Кармазайте, проблемы возникали и у тех местных жителей, которые отказывались мириться с происходящим: она утверждает, что некоторые из них подвергались нападениям, повреждались их автомобили и дома. Журналистка также заявила, что отдельные сотрудники сами пытались сообщать руководству о происходящем, но якобы получали рекомендации «не поднимать волну».

При этом представитель VSAT Гедрюс Мишутис подчеркнул, что подавляющее большинство литовских пограничников являются честными и устойчивыми к коррупции сотрудниками.

Расследования продолжаются, поэтому окончательно установить масштаб коррупционной схемы и ответственность каждого из подозреваемых предстоит правоохранительным органам и судам.