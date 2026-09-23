Директор Государственной разведывательной службы Албании Влора Хисени помещена под домашний арест по подозрению в разглашении секретной информации. Дело связано с масштабным расследованием предполагаемой коррупции в государственном агентстве, отвечающем за цифровую инфраструктуру страны.

Глава Государственной разведывательной службы Албании Влора Хисени во вторник добровольно явилась к правоохранительным органам, после чего суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в тот же день Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) выдала ордер на ее задержание, объявила об отстранении от должности и сообщила, что Хисени подозревается в разглашении секретной информации.

По данным полиции, вечером во вторник она самостоятельно прибыла на пограничный пункт Морина на границе Албании и Косово, где сдалась властям. Ранее албанские СМИ сообщали, что глава разведки находится за пределами страны.

Расследование связано с деятельностью Национального агентства информационного общества (AKSHI), которое отвечает за цифровые государственные услуги и ИТ-инфраструктуру Албании.

По версии прокуратуры, Хисени могла передавать секретную информацию посторонним лицам, связанным с этим уголовным делом.

Само расследование продолжается уже длительное время. В его рамках под следствием или задержаны несколько государственных чиновников и предпринимателей. Кроме того, задержан руководитель одного из подразделений Научного института полиции.

Это дело стало очередным коррупционным скандалом, затронувшим государственные структуры Албании. Оно развивается на фоне продолжающихся протестов против правительства премьер-министра Эди Рамы, вызванных, в частности, спорным проектом строительства курорта на юге страны.

Премьер-министр Эди Рама, комментируя ситуацию, подчеркнул, что расследование должно проходить независимо.

«Каждый считается невиновным до вступления в силу окончательного судебного решения, однако никто не стоит выше закона ни при каких обстоятельствах», — написал он в социальной сети X.

После решения суда президент Албании Байрам Бегай подписал указ об освобождении Хисени от должности. Ее отстранение вступило в силу немедленно.

Влора Хисени возглавляла Государственную разведывательную службу с 2023 года. Ее назначение тогда вызвало дискуссии, поскольку до этого она была гражданкой Косово и ранее занимала пост заместителя руководителя разведывательной службы этой страны.

В рамках того же расследования во вторник в прокуратуру был вызван бывший глава Государственной полиции Иллир Прода. Кроме того, следствие ведется в отношении Эрмала Бекирая, задержанного в конце августа во Франции, а также предпринимателя Эргиса Агаси, арестованного 26 августа.