Глава Ryanair О'Лири считает, что летом 2027 года авиабилеты могут подорожать на 10-20%, если цены на нефть останутся высокими. По его мнению, рост расходов на топливо также ускорит банкротство убыточных авиакомпаний.

Летом 2027 года цены на авиабилеты могут вырасти на 10-20%, если стоимость нефти останется на текущем высоком уровне, считает генеральный директор группы Ryanair Майкл О'Лири. Авиакомпания не будет вводить топливные сборы, хотя ее конкуренты могут пойти на такой шаг и переложить дополнительные расходы из-за роста цен на топливо на пассажиров, заявил О'Лири сегодня, 23 сентября.

"Большинство авиакомпаний захеджировали риски вплоть до лета 2026 года, благодаря чему мы смогли смягчить удар от резкого роста цен на нефть", - отметил он. При этом следующим летом авиаперевозчикам придется переложить издержки на потребителей, уверен он.

По мнению О'Лири, рост цен приведет к дальнейшим слияниям в отрасли авиаперевозок. "Я очень надеюсь, что цены на авиакеросин будут расти быстрее в следующем году, поскольку это ускорит процесс банкротства других авиакомпаний", - указал он. Банкротство работающих сейчас в убыток авиаперевозчиков "ускорит консолидацию европейского рынка вокруг четырех крупных игроков - British Airways, Lufthansa, Air France и Ryanair".

Чистая прибыль Lufthansa рухнула на 88%

Между тем немецкая авиакомпания Lufthansa в августе заявила, что ее чистая прибыль во втором квартале текущего года рухнула на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 123 млн евро. Операционная прибыль упала на 56%, до 383 млн евро. Падение квартальной прибыли в компании объяснили продолжающимися забастовками пилотов и ростом цен на топливо из-за войны США против Ирана. В компании предупредили, что прибыль по итогам 2026 года также может сократиться.

Несмотря на рост выручки на 8%, до 11,1 млрд евро, Lufthansa не смогла компенсировать резкое увеличение расходов. Компания оценила переплату за топливо в 750 млн евро, забастовки пилотов обошлись перевозчику еще примерно в 150 млн. После публикации отчетности акции Lufthansa на торгах упали более чем на 10%, сообщает "Немецкая волна".