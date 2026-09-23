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Гренландия открывает новые территории для военных США: что известно 0 111

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гренландия

ChatGPT

США, Дания и Гренландия подписали соглашение об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Документ открывает Вашингтону возможность расширить военное присутствие на острове, в том числе создать новые оборонные зоны в Нарсарсуаке и Местерсвиге, при этом подтверждая суверенитет Датского королевства и право гренландцев на самоопределение.

Соглашение 22 сентября в здании ООН в Нью-Йорке подписали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Для вступления документа в силу еще необходимо пройти предусмотренные парламентские процедуры.

Две новые точки присутствия США

Одним из главных практических результатов соглашения станет расширение американской военной инфраструктуры в Гренландии. Речь идет о Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке. Нарсарсуак использовался американскими военными еще во время Второй мировой и холодной войн. США закрыли находившуюся там базу Bluie West One в 1950-х годах. В Местерсвиге сейчас расположен датский военный форпост, которым пользуется патруль Sirius.

При этом формулировка о том, что Вашингтон получил безусловное право самостоятельно построить две базы, была бы слишком категоричной. Соглашение предусматривает новые оборонные зоны, но дальнейшие решения и конкретные параметры американского присутствия регулируются трехсторонними договоренностями.

Предусмотрено также дальнейшее развитие существующей американской космической базы Питуффик на северо-западе Гренландии.

Гренландия остается частью Датского королевства

Принципиальная часть договоренности касается статуса острова. В документе подтверждаются суверенитет и территориальная целостность Датского королевства, а также право народа Гренландии на самоопределение.

Фредериксен заявила после подписания, что соглашение укрепляет общую оборону и безопасность и тесно связано с сотрудничеством в рамках НАТО. Нильсен, в свою очередь, подчеркнул признание права гренландцев на самоопределение и их роли в обеспечении безопасности Арктики.

Договоренность стала результатом продолжительных переговоров после периода серьезной напряженности между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком из-за прежних заявлений Трампа о желании США получить контроль над Гренландией.

США не получают Гренландию или часть ее территории, но существенно расширяют возможности своего военного присутствия на стратегически важном арктическом острове. Новые объекты в Нарсарсуаке и Местерсвиге вместе с развитием базы Питуффик должны стать частью более широкой системы обороны Арктики и Северной Атлантики, при сохранении датского суверенитета и права Гренландии на самоопределение.

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#НАТО #США #Дания #безопасность #арктика #Гренландия #суверенитет #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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