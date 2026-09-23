Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в свой список «террористов и экстремистов», следует из данных на сайте ведомства.

Подробности пока неизвестны. Внесение в реестр влечет полную блокировку банковских счетов в России и существенные ограничения на любые финансовые операции в стране.

3 апреля 2026 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить Дудя после интервью с Денисом Капустиным — руководителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК), признанного в России террористической организацией.

Бастрыкин отмечал, что Капустин заочно приговорен в РФ к пожизненному лишению свободы за «преступления против общественной безопасности и государственной власти». Глава СК усмотрел в интервью «положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям» и «признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку».

Напомним, что Юрий Дудь — бывший главный редактор Sports.ru и автор YouTube-канала «вДудь», на который подписано более 10,3 млн человек. Он выпускает интервью с политиками, деятелями культуры, журналистами и блогерами, а также документальные фильмы, посвященные социальным проблемам и важным событиям в истории современной России.

После вторжения России в Украину Дудь выступил против войны и уехал из страны. 15 апреля 2022 года Минюст объявил его «иностранным агентом». В ноябре 2025 года Дудя заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» за то, что он публиковал материалы без соответствующей маркировки, несмотря на штрафы. Его также объявили в международный розыск. В феврале суд ужесточил приговор, запретив журналисту администрировать сайты на три года, рассказывает The Moscow Times.