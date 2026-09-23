Польша сталкивается с почти ежедневными предупреждениями о воздушной угрозе на фоне инцидентов с российскими беспилотниками, заявил вице-премьер и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. По его словам, война в соседней Украине представляет для Польши «экзистенциальную» угрозу.

Об этом Сикорский заявил в интервью New York Post в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН. «Исторически каждый раз, когда Россия захватывала Украину, следующими были мы», — сказал глава польского МИД.

Сикорский утверждает, что Россия усиливает гибридное давление на Польшу. Среди угроз он назвал проникновение беспилотников, риски для критической инфраструктуры и кибератаки. По его словам, для государств восточного фланга НАТО вероятность более масштабного противостояния стала серьезным фактором, который необходимо учитывать.

При этом польский министр подчеркнул, что Варшава не заинтересована в расширении конфликта. По его словам, задача заключается в сдерживании Москвы и предотвращении дальнейшей эскалации.

Польша хочет постоянную базу США

На фоне этих опасений Варшава добивается создания на своей территории постоянной американской военной базы, рассчитанной на размещение до 15 тысяч военнослужащих США. Польские власти предлагают взять на себя расходы по строительству инфраструктуры.

Сикорский заявил, что именно восточный фланг НАТО должен получить приоритет при размещении американских сил, поскольку, по его оценке, там сосредоточена основная угроза. Он также сообщил, что Польша ежегодно выделяет около 15 тысяч долларов на каждого находящегося в стране американского военнослужащего и готова профинансировать строительство новой базы.

По мнению Сикорского, постоянное присутствие американских войск должно прежде всего служить сигналом сдерживания для России. Для США, как он отметил, Польша в свою очередь предлагает полигоны и возможность снизить расходы на содержание и подготовку военных.

Сикорский назвал условие для Нобелевской премии Трампу

В интервью прозвучала и неожиданная тема. Сикорский заявил, что лично выдвинул бы президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тому удастся добиться «справедливого и достойного мира» для Украины. При этом министр подчеркнул, что решать, каким именно должен быть такой мир, должна сама Украина.

Таким образом, заявления Сикорского объединяют две ключевые позиции Варшавы: необходимость усиления военного присутствия США на восточном фланге НАТО и стремление избежать дальнейшего расширения войны.