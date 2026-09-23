Польша рассчитывает на постепенное улучшение отношений с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский после встречи со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым, которая стала первым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран с 2016 года.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава надеется на улучшение отношений с Беларусью уже в ближайшее время. Такое заявление он сделал в Нью-Йорке, где проходит Генеральная Ассамблея ООН, после встречи с главой белорусского МИД Максимом Рыженковым.

По словам Сикорского, переговоры носили ознакомительный характер. Основное внимание стороны уделили ситуации на польско-белорусской границе и вопросам региональной безопасности.

«Это была первая ознакомительная встреча, однако представители других министерств также проводят контакты на различных уровнях. В ближайшее время мы откроем новое здание посольства в Минске. Когда сосед хочет растопить лед и улучшить отношения, Польша всегда первой готова договариваться», — заявил Сикорский.

Встреча стала первой на уровне министров иностранных дел Польши и Беларуси с 2016 года. Это может свидетельствовать о возобновлении политического диалога, который на протяжении последних лет был практически заморожен.

Комментируя причины возможного сближения, глава польской дипломатии отметил, что ситуация на границе сейчас стала спокойнее.

«Конечно, это связано с тем, что несколько правительств подряд инвестировали в создание эффективного пограничного заграждения. Но произошло и освобождение политических заключенных, в том числе Андрея Почобута», — сказал министр.

По его мнению, именно эти изменения создают предпосылки для восстановления контактов между двумя странами.

Отвечая на вопросы журналистов, Сикорский подтвердил, что во время переговоров поднималась тема использования территории Беларуси Россией для запусков беспилотников и ракет.

На вопрос, просил ли он Минск не допускать запусков российских беспилотников и ракет через территорию Беларуси, министр ответил: «В том числе».

Журналисты также спросили Сикорского, означает ли встреча признание Польшей нынешних белорусских властей.

«Как государство мы признаем другие государства, а не правительства», — подчеркнул глава МИД Польши.

Оценивая перспективы дальнейшего диалога, министр использовал образное сравнение.

«Это как подснежник, который может расцвести, если погодные условия будут благоприятными», — сказал Сикорский, отвечая на вопрос о возможной нормализации отношений.

Пока стороны говорят лишь о первых шагах к восстановлению диалога. О каких-либо конкретных договоренностях по итогам встречи не сообщалось.