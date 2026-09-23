В США состоялось летное испытание в рамках разработки новой ядерной боеголовки W93. С помощью зондирующей ракеты Atrax специалисты собрали данные о нагрузках и вибрациях, возникающих при возвращении аппарата в плотные слои атмосферы.

Как сообщает Sandia National Laboratories, испытание прошло на испытательном полигоне лаборатории на острове Кауаи. Его целью была не проверка самой ядерной боеголовки, а получение реальных данных, необходимых для разработки и моделирования ее неядерных компонентов.

Аппарат оснастили датчиками, позволившими измерить внешние аэродинамические нагрузки и внутренние вибрации при входе в атмосферу. Полученные результаты инженеры намерены сравнить с компьютерными моделями, чтобы уточнить требования к будущим компонентам W93.

При этом в Sandia особо отмечают, что использованный в эксперименте аппарат не является окончательным вариантом системы W93 и не должен был полностью соответствовать будущей серийной конструкции. Фактически Atrax стал предварительным исследовательским испытанием, проведенным примерно за два года до первого запланированного летного теста непосредственно в рамках программы W93.

Новая боеголовка для подводных лодок

W93 разрабатывается для морской составляющей американской ядерной триады. Sandia отвечает за проектирование ее неядерных компонентов и выступает ведущим системным интегратором. Американские власти ранее сообщали, что начало производства W93 запланировано на середину 2030-х годов.

Таким образом, речь идет не об испытании ядерного заряда и не о ядерном взрыве, а об одном из технических этапов создания будущей боеголовки — проверке условий, которым ее конструкция должна выдерживать во время полета и входа в атмосферу.