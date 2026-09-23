Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая боеголовка для ядерной триады США: что испытали военные 0 186

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пуск ракеты
ФОТО: depositphotos

В США состоялось летное испытание в рамках разработки новой ядерной боеголовки W93. С помощью зондирующей ракеты Atrax специалисты собрали данные о нагрузках и вибрациях, возникающих при возвращении аппарата в плотные слои атмосферы.

Как сообщает Sandia National Laboratories, испытание прошло на испытательном полигоне лаборатории на острове Кауаи. Его целью была не проверка самой ядерной боеголовки, а получение реальных данных, необходимых для разработки и моделирования ее неядерных компонентов.

Аппарат оснастили датчиками, позволившими измерить внешние аэродинамические нагрузки и внутренние вибрации при входе в атмосферу. Полученные результаты инженеры намерены сравнить с компьютерными моделями, чтобы уточнить требования к будущим компонентам W93.

При этом в Sandia особо отмечают, что использованный в эксперименте аппарат не является окончательным вариантом системы W93 и не должен был полностью соответствовать будущей серийной конструкции. Фактически Atrax стал предварительным исследовательским испытанием, проведенным примерно за два года до первого запланированного летного теста непосредственно в рамках программы W93.

Новая боеголовка для подводных лодок

W93 разрабатывается для морской составляющей американской ядерной триады. Sandia отвечает за проектирование ее неядерных компонентов и выступает ведущим системным интегратором. Американские власти ранее сообщали, что начало производства W93 запланировано на середину 2030-х годов.

Таким образом, речь идет не об испытании ядерного заряда и не о ядерном взрыве, а об одном из технических этапов создания будущей боеголовки — проверке условий, которым ее конструкция должна выдерживать во время полета и входа в атмосферу.

×
#США #ядерное оружие #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гренландия
Изображение к статье: Пограничники Литвы.
Изображение к статье: Хакеры
Изображение к статье: Юрий Дудь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Салон самолета
В мире
Изображение к статье: Реабилитация
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Подготовка рододендрона к зиме
Дом и сад
Изображение к статье: Гарри Кейн
Спорт
Изображение к статье: Латгальский сыр
Бизнес
Изображение к статье: Осень – идеальное время для снижения кислотности почвы
Дом и сад
Изображение к статье: Салон самолета
В мире
Изображение к статье: Реабилитация
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Подготовка рододендрона к зиме
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео