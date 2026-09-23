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Около 450 тыс. человек могут погибнуть из-за Эль-Ниньо в ближайшее время 0 256

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ураган

Мощное климатическое явление Эль-Ниньо в ближайшие шесть месяцев может стать причиной почти 451 тыс. смертей по всему миру.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прогноз исследователей Лаборатории изучения влияния климата при Чикагском университете и Калифорнийского университета в Беркли.

По расчетам экспертов, основной удар придется на Нигерию, Индонезию, Судан, Индию и Бразилию.

В США ожидается около 3500 летальных исходов из-за экстремальных погодных условий. Период повышенного риска охватывает время с сентября 2026 года по февраль 2027 года, однако избыточная смертность может фиксироваться вплоть до середины лета.

Авторы подчеркивают, что оценка не означает неизбежных потерь и призвана помочь властям заранее усилить медицинские службы, организовать центры охлаждения и обеспечить безопасность граждан, работающих на открытом воздухе.

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#климат #медицина #погода #экология #безопасность #прогноз #исследования
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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