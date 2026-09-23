В Германии обсуждают возможность ограничить депутатам «Альтернативы для Германии» (АдГ) доступ к секретной информации и некоторым парламентским инструментам. Причиной стали опасения спецслужб в отношении отдельных представителей партии, в том числе из-за их контактов с Россией и Китаем.

Речь идет о доступе к закрытым брифингам, конфиденциальным документам и работе в комитетах. Чем крупнее становится фракция АдГ, тем больше у нее парламентских возможностей — от запросов документов до инициирования расследований и вызова чиновников на слушания.

Сторонники ограничений утверждают, что существующие правила не были рассчитаны на ситуацию, когда значительное представительство в парламенте получает партия, отдельные представители которой вызывают подозрения у служб безопасности. Особую тревогу вызывают возможные утечки чувствительной информации, в том числе касающейся России. О подобных опасениях немецких и иностранных чиновников ранее сообщала The New York Times.

Дискуссия стала еще острее после выборов 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании. АдГ заняла первое место, получив 38,2% голосов, тогда как ХДС канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и впервые в своей истории не смог пройти в земельный парламент.

Критики ограничений предупреждают, что нельзя автоматически лишать депутатов части полномочий только из-за их принадлежности к определенной партии. Подобные меры потребуют конкретных юридических оснований и могут стать предметом судебных разбирательств.

Сама АдГ рассматривает попытки ограничить ее парламентские возможности как политически мотивированные.

Таким образом, рост поддержки АдГ поставил немецкие власти перед непростым вопросом: как защитить государственные секреты на фоне опасений по поводу контактов отдельных представителей партии с Россией и Китаем и одновременно не нарушить права избранных депутатов.