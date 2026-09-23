Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После решения ЕС по санкциям Алиев помиловал осужденного за шпионаж француза 0 193

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ильхам Алиев

Ильхам Алиев.

ФОТО: пресс-фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании гражданина Франции Мартена Райана, осужденного по обвинению в шпионаже. Освобождение произошло вскоре после того, как страны ЕС договорились продлить санкции против России, одновременно исключив из санкционного списка двух российских бизнесменов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о помиловании гражданина Франции Мартена Райана, который с 2023 года находился в заключении по обвинению в шпионаже.

Согласно опубликованному указу, помилование получили 20 человек. В документе говорится, что решение принято с учетом личности осужденных, состояния их здоровья, семейных обстоятельств и других факторов.

Освобождение французского гражданина произошло спустя сутки после того, как страны Европейского союза достигли компромисса по продлению санкций против России.

Во вторник государства ЕС согласовали продление ограничительных мер в отношении тысяч российских физических и юридических лиц сразу на три года. Одновременно из санкционного списка были исключены российские бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман.

По данным СМИ, переговоры вокруг санкционного пакета оказались непростыми. Как сообщала Financial Times, Франция добивалась исключения Усманова из санкционного списка, рассчитывая содействовать освобождению нескольких французских граждан, находившихся в Азербайджане.

После этого Люксембург выступил за снятие санкций с Михаила Фридмана. В итоге послы стран ЕС смогли согласовать компромисс после двух недель переговоров.

На завершающем этапе обсуждения процесс был временно заблокирован из-за возражений Латвии. Однако во вторник латвийская сторона изменила позицию и выбрала конструктивное воздержание, что позволило принять решение единогласно.

Таким образом, ЕС сохранил санкционный режим в отношении большинства российских физических и юридических лиц, одновременно исключив из списка двух бизнесменов. Сразу после достижения этого соглашения президент Азербайджана подписал указ о помиловании французского гражданина.

Хотя официально Баку не связывал помилование с решением Евросоюза, оба события произошли практически одновременно и стали частью дипломатических усилий, которые предшествовали соглашению между странами ЕС.

×
#Франция #санкции #Азербайджан #дипломатия #переговоры #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
Изображение к статье: Дональд Трамп в ООН.
Изображение к статье: Раскопки в Китае

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В одном из торговых центров Риги полиция задержала гражданина Узбекистана.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ледник Туэйтса Иконка видео
Техно
Изображение к статье: На американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Анна Данилевска
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Польша и Беларусь: карта границы
В мире
1
Изображение к статье: Больной ребенок
Наша Латвия
Изображение к статье: В одном из торговых центров Риги полиция задержала гражданина Узбекистана.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ледник Туэйтса Иконка видео
Техно
Изображение к статье: На американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео