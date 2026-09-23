Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании гражданина Франции Мартена Райана, осужденного по обвинению в шпионаже. Освобождение произошло вскоре после того, как страны ЕС договорились продлить санкции против России, одновременно исключив из санкционного списка двух российских бизнесменов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о помиловании гражданина Франции Мартена Райана, который с 2023 года находился в заключении по обвинению в шпионаже.

Согласно опубликованному указу, помилование получили 20 человек. В документе говорится, что решение принято с учетом личности осужденных, состояния их здоровья, семейных обстоятельств и других факторов.

Освобождение французского гражданина произошло спустя сутки после того, как страны Европейского союза достигли компромисса по продлению санкций против России.

Во вторник государства ЕС согласовали продление ограничительных мер в отношении тысяч российских физических и юридических лиц сразу на три года. Одновременно из санкционного списка были исключены российские бизнесмены Алишер Усманов и Михаил Фридман.

По данным СМИ, переговоры вокруг санкционного пакета оказались непростыми. Как сообщала Financial Times, Франция добивалась исключения Усманова из санкционного списка, рассчитывая содействовать освобождению нескольких французских граждан, находившихся в Азербайджане.

После этого Люксембург выступил за снятие санкций с Михаила Фридмана. В итоге послы стран ЕС смогли согласовать компромисс после двух недель переговоров.

На завершающем этапе обсуждения процесс был временно заблокирован из-за возражений Латвии. Однако во вторник латвийская сторона изменила позицию и выбрала конструктивное воздержание, что позволило принять решение единогласно.

Таким образом, ЕС сохранил санкционный режим в отношении большинства российских физических и юридических лиц, одновременно исключив из списка двух бизнесменов. Сразу после достижения этого соглашения президент Азербайджана подписал указ о помиловании французского гражданина.

Хотя официально Баку не связывал помилование с решением Евросоюза, оба события произошли практически одновременно и стали частью дипломатических усилий, которые предшествовали соглашению между странами ЕС.