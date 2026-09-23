Сегодня, 23 сентября Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским вертолётом Ми-8.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Как отметили польские военные, нарушение произошло в 11:08 к северу от поселка Бранево.

"Вертолёт совершал полёт из Калининградской области. Он вторгся в польское воздушное пространство на максимальную глубину около 300 м и находился в нём в течение 42 секунд", – говорится в сообщении.

Полет вертолета отслеживали радиолокационные системы Вооруженных сил Польши. В воздух были подняты истребители, а наземные силы и средства находились в состоянии готовности.

"Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет готовность нашей противовоздушной обороны", – добавили в командовании.

Экипажи систем противовоздушной обороны Республики Польша ведут круглосуточное наблюдение, находясь в постоянной готовности к обеспечению безопасности польского воздушного пространства.