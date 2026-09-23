Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российские военные вторглись в страну НАТО 1 2145

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ми-8

Сегодня, 23 сентября Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским вертолётом Ми-8.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Как отметили польские военные, нарушение произошло в 11:08 к северу от поселка Бранево.

"Вертолёт совершал полёт из Калининградской области. Он вторгся в польское воздушное пространство на максимальную глубину около 300 м и находился в нём в течение 42 секунд", – говорится в сообщении.

Полет вертолета отслеживали радиолокационные системы Вооруженных сил Польши. В воздух были подняты истребители, а наземные силы и средства находились в состоянии готовности.

"Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет готовность нашей противовоздушной обороны", – добавили в командовании.

Экипажи систем противовоздушной обороны Республики Польша ведут круглосуточное наблюдение, находясь в постоянной готовности к обеспечению безопасности польского воздушного пространства.

×
#НАТО #Польша #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
22
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Американский десант
Изображение к статье: Тюрьма
Изображение к статье: На американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Иконка видео
Изображение к статье: Польша и Беларусь: карта границы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как правильно убирать морковь с грядки
Дом и сад
Изображение к статье: Погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как правильно вымыть зонт в домашних условиях
Дом и сад
Изображение к статье: Летят дроны
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Пограничники Литвы.
В мире
1
Изображение к статье: Как избавиться от ржавчины на противне
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно убирать морковь с грядки
Дом и сад
Изображение к статье: Погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как правильно вымыть зонт в домашних условиях
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео