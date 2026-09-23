Несмотря на то, что сейчас бронетехника почти не используется в штурмовых операциях на войне в Украине, дискуссия о необходимости танков не утихает.

Недавний эпизод, когда российский танк выдержал около 40 ударов украинских дронов, стал очередным аргументом в пользу необходимости такой техники. Об этом пишет EUobserver.

Издание, в частности, сосредотачивается на том, можно ли адаптировать танк к современному полю боя, насыщенному беспилотниками. Автор публикации, в частности, ссылается на недавнее заявление командира корпуса "Азов" Дениса Прокопенко.

"Когда вы видите в интернете видео горящего танка, поверьте, его поразили не один, не два и не три дрона. Уничтожить технику, подготовленную к механизированному прорыву, не так просто, как кажется", – сказал офицер.

Также автор публикации упоминает обнародованное видео, где, по словам россиян, танк преодолел опасный участок длиной до 15 км, пережив около 40 ударов дронов.

Машина имела металлическую защиту вокруг башни. В результате атак были повреждены ствол пушки и приборы наблюдения, однако танк оставался на ходу. В конце концов, после попадания тяжелого боеприпаса с украинского дрона типа "Баба-Яга" экипаж был вынужден покинуть машину. При этом утверждается, что танк после этого снова использовали, а экипаж якобы произвел еще десять выстрелов.

Как отмечает издание, это не единственный случай, когда для остановки российской бронетехники украинцам приходилось задействовать значительное количество дронов. Военный аналитик Кристоф Тимовский писал о случае, когда для поражения двух или трех танков якобы потребовалось 125 беспилотников.

Поэтому Россия продолжает усиливать защиту новых танков. В сентябре российские сухопутные войска получили партию Т-90М и Т-72Б3М. На части машин устанавливают так называемый "царь-мангал" – конструкцию из стальных элементов и резиновых полос над башней. Кроме того, танки получают динамическую защиту, системы радиоэлектронной борьбы и комплекс активной защиты "Арена-М".

Однако аналитики, которых цитирует EUobserver, призывают не делать выводов о завершении эпохи уязвимости танков. Якуб Яновский из проекта Oryx подчеркивает, что количество попаданий, необходимых для вывода машины из строя, может быть значительно меньше, чем количество ударов, требуемых для ее полного уничтожения, рассказывает информационное агентство УНИАН.