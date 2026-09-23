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Сбор за посещение Венеции планируют существенно повысить 0 52

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Венеция
ФОТО: Unsplash.com

Власти Венеции рассматривают повышение туристического сбора, чтобы снизить нагрузку на город. Как пишет BILD, сбор планируют значительно повысить в определенные дни – выходные и праздники.

В эти дни вместо 5 или 10 евро туристам нужно будет платить уже 30 евро. Ввести сбор могут уже с 2027 года.

Туристический сбор стал уже привычным для гостей Венеции. Это выгодно городу, так как за 2026 год доходы выросли на 5 млн евро. Но власти Венеции считают, что плата слишком мала, поскольку не может сдерживать наплыв людей и не решает проблему переполненности Венеции. Город надеется, что более высокая цена побудит людей приезжать в менее популярные, но более спокойные дни – ведь в эти дни плата взиматься не должна.

Сбор в 5 или 10 евро был тестовой моделью и действовал только в праздничные и выходные дни до 27 июля 2026 года. Сейчас туристы могут посещать город бесплатно. Снова ввести плату могут весной 2027 года. Однако для этого городу требуется согласие итальянского правительства.

Напомним, что туристические сборы начали вводить в особенно популярных городах в Европе. Они перестают становиться символическими, и уже достигают существенных сумм. Например, в нидерландской столице Амстердам можно получить сотню-две туристических налогов дополнительно к счету за недельное проживание в отеле, рассказывает информационное агентство УНИАН.

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#налоги #Италия #туризм #Европа #отдых #правительство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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