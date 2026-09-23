Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США пригласили Путина на саммит G20 в Майами 1 402

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марко Рубио

Администрация США направила президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит G20, который пройдёт в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы пригласили президента Путина. Мы надеемся, что он примет приглашение», — сказал Рубио на пресс-конференции.

Переговоры между госсекретарём США и главой МИД России прошли сегодня, 23 сентября, в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. Площадкой для мероприятия станет город Дорал в окрестностях Майами.

Саммиты G20 проходят ежегодно. В 2026 году председательство в организации перешло к США. Участие лидеров стран в таких встречах позволяет обсуждать глобальные экономические и политические вопросы. Ранее контакты между высокопоставленными представителями России и США носили эпизодический характер.

×
#США #дипломатия #g20 #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пуск ракеты
Изображение к статье: Пограничники Литвы.
Изображение к статье: Хакеры
Изображение к статье: Юрий Дудь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Салон самолета
В мире
Изображение к статье: Реабилитация
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Подготовка рододендрона к зиме
Дом и сад
Изображение к статье: Гарри Кейн
Спорт
Изображение к статье: Латгальский сыр
Бизнес
Изображение к статье: Осень – идеальное время для снижения кислотности почвы
Дом и сад
Изображение к статье: Салон самолета
В мире
Изображение к статье: Реабилитация
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Подготовка рододендрона к зиме
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео