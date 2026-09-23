Администрация США направила президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит G20, который пройдёт в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы пригласили президента Путина. Мы надеемся, что он примет приглашение», — сказал Рубио на пресс-конференции.

Переговоры между госсекретарём США и главой МИД России прошли сегодня, 23 сентября, в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. Площадкой для мероприятия станет город Дорал в окрестностях Майами.

Саммиты G20 проходят ежегодно. В 2026 году председательство в организации перешло к США. Участие лидеров стран в таких встречах позволяет обсуждать глобальные экономические и политические вопросы. Ранее контакты между высокопоставленными представителями России и США носили эпизодический характер.