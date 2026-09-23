Шведские преступники, отбывающие наказание в тюрьме Тарту, через своих близких жалуются шведским СМИ на условия содержания. В частности, им не нравится суп, который подают на ужин, и то, что им приходится есть из жестяных мисок, пишет Postimees.

Газета Expressen побеседовала с родственниками шведских заключенных, размещенных в тюрьме Тарту. Они и передали первые впечатления преступников от тюремной жизни в Эстонии. Самим шведским журналистам общаться с заключенными не разрешили.

Первое, что шокировало заключенных, — это оружие в руках охранников. «Они были немного шокированы, увидев охранников с оружием наготове. Затем их посадили в металлические клетки в микроавтобусах. Он сказал мне, что все было как в американском фильме», — рассказал родственник одного из шведских преступников.

Непривычной для шведских заключенных оказалась и посуда, которая отличается от той, что используется в Швеции.

«Им не дают ни тарелок, ни столовых приборов — вся еда подается в маленьких металлических мисках. Это похоже на собачью миску. Им дают только ложку, потому что ничего, кроме супа или рагу, не предлагают», — рассказал один из родственников.

По словам одного из заключенных, одно и то же меню повторяется из недели в неделю в течение целого месяца. Сейчас в нем, например, картофельно-куриный суп. Шведские преступники также жалуются на качество еды, и, по словам одного из родственников, за время пребывания в Эстонии заключенные похудели.

Еще один отправленный в Эстонию преступник пожаловался Expressen, что тюрьма окружена стенами с колючей проволокой, а охрана ведется круглосуточно, в том числе и с ночными проверками. «Такого нет даже в самом строгом отделении первого класса безопасности тюрьмы Кумла в Швеции», — передал слова заключенного один из его близких.

По словам начальника отдела Шведской службы тюрем и пробации Никласа Бельстрёма, при подготовке проекта ведомство уделило особое внимание питанию, предлагаемому в Эстонии.

«Мы с самого начала понимали, что заключенные, скорее всего, отреагируют на то, что еда будет отличаться от привычной в шведских тюрьмах», — отметил он, добавив, что представители Эстонии посещали Швецию и знакомились с работой местных тюремных кухонь. Им также передали меню блюд, которые подают в шведских тюрьмах.

По словам Бельстрёма, в ходе переговоров Швеции удалось добиться отмены некоторых действующих в Эстонии процедур безопасности, которые не используются в Швеции. «Например, в эстонских тюрьмах свет в камерах включают каждый час, в том числе и ночью», — привел он пример.