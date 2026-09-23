Представители США и Ирана провели в Нью-Йорке трехчасовые переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Дональд Трамп назвал встречу «очень хорошей», однако подробности обсуждения официально не раскрыл.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская и иранская делегации во вторник встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, переговоры продолжались около трех часов и прошли успешно.

«Переговоры прошли очень хорошо», — сказал Трамп журналистам, не уточнив содержание беседы и полный состав участников.

Президент сообщил, что с американской стороны во встрече участвовали специальный посланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Последние прямые переговоры представителей США и Ирана проходили в июне в Швейцарии.

По данным The New York Times, со ссылкой на двух иранских чиновников, американская делегация встретилась с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Как сообщается, переговоры были организованы при посредничестве Пакистана и Катара и были посвящены возможным путям достижения соглашения между двумя странами.

Государственные СМИ Ирана, в свою очередь, сообщили, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. По их информации, Тегеран передал Вашингтону свои условия для восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Среди этих условий названы отмена морской блокады иранского побережья, разблокирование замороженных иранских активов и прекращение боевых действий.

Переговоры состоялись спустя несколько часов после выступления Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, где он заявил, что Соединенным Штатам предстоит сделать выбор — попытаться заключить соглашение с Ираном или применить против него силу.

На заявления президента США оперативно отреагировал Генеральный штаб вооруженных сил Ирана. В Тегеране назвали угрозы Трампа «инструментом внутриполитической пропаганды» и заявили, что страна готова дать еще более мощный ответ в случае дальнейшей эскалации.

Несмотря на резкую публичную риторику обеих сторон, сама встреча в Нью-Йорке свидетельствует о сохранении прямых дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном. При этом ни США, ни Иран пока не сообщили о каких-либо достигнутых договоренностях или сроках новых переговоров.