Администрация США изучает возможность полностью или частично приостановить экспорт дизельного топлива, чтобы сдержать рост цен внутри страны. Если такое решение будет принято, последствия могут почувствовать и европейские государства, которые в последние годы стали зависеть от американских поставок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного топлива на фоне резкого роста цен на горючее внутри страны.

«Мы производим много дизельного топлива», — сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН, добавив, что прекращение экспорта «может немного повлиять» на цены в США.

По словам президента, он поддерживает такую идею уже некоторое время.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация анализирует различные варианты. Рассматривается как полное прекращение экспорта дизельного топлива, так и частичные ограничения.

Пока решение не принято. Власти оценивают, насколько такая мера сможет снизить цены на внутреннем рынке и какие последствия она будет иметь для внешних поставок.

Потенциальное ограничение может затронуть не только США. После прекращения поставок российских нефтепродуктов в Европейский союз именно Соединенные Штаты стали одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива на европейский рынок, уступая лишь странам Ближнего Востока.

Таким образом, сокращение американского экспорта может повлиять на ситуацию с поставками и ценами на дизельное топливо в Европе.

Поводом для обсуждения стали резко выросшие цены на топливо в США. После начала войны с Ираном стоимость бензина и дизельного топлива существенно увеличилась. По данным американских властей, средняя цена бензина сейчас почти на 50% выше, чем до начала конфликта, а стоимость дизельного топлива достигла рекордных значений.

Рост цен усилил политическое давление на администрацию Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре.

На этом фоне ряд представителей Республиканской партии призвал ограничить экспорт дизельного топлива, возложив ответственность за подорожание горючего на последствия войны с Ираном.

Пока Белый дом не объявил о принятии окончательного решения, однако обсуждение возможного ограничения экспорта свидетельствует о том, что борьба с ростом цен на топливо становится одной из ключевых экономических тем в США.