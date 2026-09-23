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Украина просила Трампа разрешить использовать Starlink для ударов по России 0 329

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
ФОТО: пресс-фото

Во время переговоров президентов Украины и США Киев поднял вопрос об использовании спутниковой системы Starlink для операций на территории России. По данным источника, американская сторона предложила обсудить этот вопрос напрямую с Илоном Маском.

Во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Нью-Йорке украинская сторона подняла вопрос о возможности использования спутниковой системы связи Starlink для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом сообщила в социальной сети X журналистка телеканала Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника, в Белом доме предложили Киеву обсудить этот вопрос непосредственно с основателем компании SpaceX Илоном Маском, которой принадлежит система Starlink.

Источник также охарактеризовал переговоры Трампа и Зеленского как «очень хорошие» и «очень позитивные».

Официальных комментариев Белого дома, SpaceX или Илона Маска по поводу этой информации на момент публикации не поступало.

Тема использования Starlink в военных целях обсуждается уже не впервые. В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны Украины сообщило ему о якобы полученном согласии Илона Маска на применение системы в операциях на территории России и о необходимости получить одобрение президента США.

Однако позднее украинский президент уточнил свои слова, заявив, что Маск такого разрешения не давал.

По словам Зеленского, представители его команды продолжают переговоры с Илоном Маском и администрацией Дональда Трампа в надежде добиться решения по этому вопросу.

Starlink играет важную роль в обеспечении связи украинских военных с начала полномасштабной войны. Возможность использования системы за пределами территории Украины неоднократно становилась предметом публичных дискуссий, поскольку доступ к отдельным функциям сети контролируется компанией SpaceX.

Пока информация об обсуждении этого вопроса во время встречи Зеленского и Трампа основана на сообщении источника, приведенном журналисткой Newsmax, и официального подтверждения со стороны участников переговоров не получила.

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#США #Украина #Илон Маск #spacex #starlink #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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