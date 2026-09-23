Министр обороны Робертас Каунас заявил, что два батальона американских солдат прибудут в Литву в конце октября. Среди вооружения, которое прибудет в Литву, – и танки Abrams, сообщает BNS.

Во время своего визита в Пентагон в среду Каунас обсудил вопрос развертывания войск с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби.

По итогам встречи литовский министр сообщил, что прибытие нового американского контингента ожидается в конце следующего месяца.

"Сейчас идет процесс подготовки, принимаются логистические решения, и два батальона прибудут в Литву в конце октября", – сказал Каунас.

По словам министра, в Литве будет расквартировано около тысячи американских солдат и офицеров.

"Один батальон будет тяжелым, а это означает, что прибудет и тяжелое вооружение, другой батальон будет инженерным, который будет способствовать развитию нашей дивизии, а также решению вопросов охраны границы и обороны", – отметил Каунас.

Планируется, что американские военные будут находиться в стране девять месяцев. Однако глава Минобороны предложил американской стороне рассмотреть возможность создания постоянной военной базы США на территории Литвы.

"Пока никаких решений не принято, было лишь сказано, что Литва рассматривается как надежный союзник", – сообщил Каунас.