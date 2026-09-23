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Хакеры заявили о взломе ФБР и краже данных тысяч сотрудников 1 68

В мире
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хакеры

ChatGPT

Хакерская группировка ShinyHunters утверждает, что сумела проникнуть в системы Федерального бюро расследований США и похитить данные тысяч сотрудников ведомства. ФБР пока публично не подтвердило факт взлома.

Как сообщает Reuters, представители ShinyHunters заявили, что получили информацию о сотрудниках ФБР. По словам хакеров, среди похищенных сведений могут находиться данные агентов и людей, претендовавших на работу в бюро.

Группировка представила материалы, которые, по ее утверждению, подтверждают атаку. Однако независимо установить происхождение опубликованных данных и подтвердить заявленный масштаб проникновения пока не удалось.

Само ФБР на неоднократные запросы Reuters о комментариях по поводу предполагаемой кибератаки не ответило. Поэтому утверждать, что злоумышленники действительно получили информацию «обо всех сотрудниках ФБР», на данный момент нельзя. Подтверждено лишь заявление самих ShinyHunters о похищении данных тысяч сотрудников.

ShinyHunters известна масштабными атаками с целью кражи данных и цифрового вымогательства. В последние месяцы группировка заявляла и о других крупных взломах.

Таким образом, речь потенциально идет о серьезной утечке, однако ее реальные масштабы и сам факт проникновения во внутренние системы ФБР еще требуют независимого подтверждения.

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#хакеры #кибербезопасность #ФБР
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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