Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов заключить с Россией взаимный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, соответствующее предложение обсуждалось на встрече с президентом США Дональдом Трампом, который выразил готовность передать его российской стороне.

Украина готова договориться с Россией о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Зеленского, одной из главных тем встречи стали возможные пути прекращения войны.

«Мы говорили о том, как закончить войну. Мы готовы к этому. Я не уверен, что Россия к этому готова», — заявил украинский президент.

Отдельно обсуждалась возможность так называемого энергетического перемирия.

«Мы говорили об энергетическом перемирии. Мы готовы к этому. Конечно, мы готовы прекратить удары по их нефтеперерабатывающим заводам и энергетической системе, если они не будут атаковать нашу», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что предложение предусматривает полный отказ обеих сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«То есть мы не наносим удары по энергетическим объектам — по всей энергетике, по всему. Таково наше предложение», — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, американская сторона согласилась донести эту инициативу до Москвы.

Если такая договоренность будет достигнута, это может стать одной из первых взаимных мер по снижению интенсивности боевых действий после длительного периода взаимных ударов по энергетическим объектам обеих стран. Вместе с тем пока речь идет лишь о предложении Киева, а реакция российской стороны на него не озвучивалась.

Зеленский также отметил, что во время переговоров Дональд Трамп не просил Украину в одностороннем порядке прекратить удары по территории России.

Таким образом, Киев заявляет о готовности к взаимным ограничениям при условии, что аналогичные обязательства возьмет на себя и Москва.