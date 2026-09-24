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Беспилотник залетел в Румынию и упал у границы с Украиной, в воздух подняли истребители НАТО 0 108

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: беспилотник
ФОТО: twitter

На севере Румынии недалеко от украинской границы обнаружили упавший беспилотник. Инцидент привел к временной приостановке занятий в нескольких населенных пунктах, а во время ночной атаки на Украину НАТО поднимало в воздух истребители для контроля воздушной обстановки.

Утром в четверг в румынском уезде Сучава, расположенном у границы с Украиной, обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают румынские власти.

Из-за инцидента до 10:00 были отменены занятия в школах четырех населенных пунктов.

По данным Министерства обороны Румынии, беспилотник находился в воздушном пространстве страны около четырех минут, после чего упал недалеко от города Солка. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Инцидент произошел на фоне очередной атаки российских беспилотников по территории Украины вблизи румынской границы. Для контроля ситуации в воздух были подняты два истребителя F-18 ВВС Испании, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Подобные случаи происходят не впервые. Во время массированных атак России по украинской инфраструктуре беспилотники уже неоднократно оказывались на территории стран, граничащих с Украиной.

В то же утро о нарушении своего воздушного пространства сообщила и Молдова. По данным властей страны, несколько воздушных объектов залетели со стороны Одесской, Черновицкой и Винницкой областей Украины.

Пока румынские власти продолжают выяснять происхождение обнаруженного беспилотника и обстоятельства его падения.

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#НАТО #Украина #безопасность #технологии #Румыния #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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