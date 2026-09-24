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Два батальона США расквартируются в 300 км от Риги 0 623

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Десант

В рамках плановой ротации два батальона американских военнослужащих прибудут в Литву в конце октября, сообщил в среду агентству BNS министр обороны страны Робертас Каунас.

«В настоящее время идет процесс подготовки, принимаются логистические решения, и в конце октября два батальона прибудут в Литву», — сказал министр по телефону из США.

По словам Каунаса, численность контингента останется на прежнем уровне — около тысячи военнослужащих.

«Один батальон будет тяжеловооруженный, что означает прибытие тяжелого вооружения, а другой — инженерным, который будет помогать в развитии нашей дивизии, защите границ и оборонных решениях. Это действительно комплексное и эффективное решение для обеспечения безопасности нашего региона и государства», — отметил министр обороны.

Среди вооружений, которые будут доставлены в Литву — танки Abrams.

Американские военнослужащие, как и прежде, будут нести службу в Литве в течение девяти месяцев.

В среду во время визита в Пентагон Каунас обсудил вопрос размещения войск с заместителем секретаря обороны США Элбриджем Колби.

«Я предложил заместителю секретаря Колби рассмотреть возможность создания в будущем постоянной военной базы США в Литве, — сказал министр. — На данный момент никаких решений не принято, но было подчеркнуто, что Литва рассматривается как надежный союзник, лидер, проявляющий инициативу в плане инвестирования в собственную безопасность. Так что этот вопрос сейчас открыт, и мы будем его обсуждать».

Больше о ротации войск читайте здесь

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#США #Литва #безопасность #оборона #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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