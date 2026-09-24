Учебно-тренировочный самолёт Hawk T2 Королевских военно-воздушных сил Великобритании потерпел крушение вскоре после взлёта с базы RAF Valley в Уэльсе. Оба пилота успели катапультироваться буквально перед падением машины. Они получили, по предварительным данным, лёгкие травмы. После аварии британские ВВС временно приостановили полёты самолётов Hawk T1 и Hawk T2.

Об этом 23 сентября сообщили британские The Guardian со ссылкой на Королевские ВВС и полицию Северного Уэльса. Позднее RAF подтвердили ещё одно важное решение: эксплуатация Hawk обеих модификаций временно остановлена в качестве меры предосторожности на время расследования.

Катастрофа произошла почти сразу после взлёта

Самолёт выполнял учебный полёт с авиабазы RAF Valley, расположенной на острове Англси на севере Уэльса.

Hawk T2 упал в районе Пенкарнисиог менее чем в двух милях от базы. На опубликованном видео видно, как самолёт после взлёта набирает высоту, но его движение становится неустойчивым. Затем срабатывают два катапультных кресла.

Парашюты обоих членов экипажа раскрываются, а оставшийся без управления самолёт резко уходит вниз. Через несколько секунд он врезается в землю, после чего возникает огромный огненный шар и поднимается густой чёрный дым.

Особенно опасным было то, что самолёт упал неподалёку от жилых домов и сельскохозяйственных построек. Однако полиция Северного Уэльса сообщила, что сведений о пострадавших на земле или значительном ущербе нет.

Очевидец заметил огонь ещё во время взлёта

Появившаяся позднее видеозапись позволяет увидеть самолёт ещё на взлётно-посадочной полосе. На кадрах заметно пламя в задней части Hawk T2 во время разбега. После отрыва от земли огонь, по крайней мере визуально, исчезает, однако вскоре самолёт начинает испытывать очевидные проблемы.

Один из очевидцев рассказал, что машина набирала высоту под необычно большим углом, затем несколько раз резко изменила положение. После этого раздались два хлопка — сработали катапультные кресла.

Эти наблюдения пока не позволяют установить причину катастрофы. RAF официально не сообщали, что именно отказало на самолёте, поэтому появившиеся версии о неисправности двигателя или других систем остаются предположениями. Начато расследование.

Пилоты отделались лёгкими травмами

После катапультирования обоих членов экипажа обнаружили спасатели. Полиция сообщила, что они проходят лечение с травмами, которые предварительно оцениваются как лёгкие. Королевские ВВС подтвердили, что пилотам оказывается медицинская помощь и их семьи получают необходимую поддержку.

После катастрофы остановили полёты Hawk

Уже вечером 23 сентября RAF объявили о временной приостановке эксплуатации Hawk T1 и Hawk T2.

Военные подчёркивают, что это предупредительная мера на время расследования причин аварии.

Решение затрагивает важную часть британской системы подготовки военных лётчиков. RAF Valley является базой 4-й школы лётной подготовки, где Hawk T2 используются для обучения будущих пилотов скоростных боевых самолётов.

Hawk T2 — двухместный реактивный учебно-тренировочный самолёт. Именно на нём пилоты проходят продвинутый этап подготовки перед переходом на современные боевые машины.

Причину аварии теперь предстоит установить военным специалистам. Пока подтверждено главное: экипаж сумел покинуть практически неуправляемую машину за считаные секунды до её падения, а на земле никто не пострадал.