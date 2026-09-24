Россия усиливает диверсионную, кибернетическую и другую гибридную активность в Европе, однако признаков подготовки Москвы к непосредственному военному нападению на страны НАТО сейчас нет. Такие оценки в беседе с Reuters высказали представители нескольких европейских государств на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам европейских министров, наиболее непосредственная угроза сейчас связана не с полномасштабным нападением на территорию НАТО, а с операциями, которым сложно сразу приписать конкретного исполнителя: кибератаками, диверсиями, поджогами, нарушениями воздушного пространства и другими действиями.

«Европа сталкивается с быстрым распространением диверсионных атак и нарушений воздушного пространства», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По её мнению, таким образом Москва пытается запугать европейские страны и добиться сокращения их поддержки Украины.

Каллас считает, что ответом должно стать усиление экономического давления на Россию, в том числе дальнейшие ограничения против российского военно-промышленного комплекса и так называемого теневого флота.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с Reuters пошёл ещё дальше, заявив, что речь идёт уже не только об угрозах.

Он перечислил поджоги, взрывы, появление беспилотников и нарушения воздушного пространства. В частности, польские военные сообщили, что российский военный вертолёт Ми-8 ненадолго оказался в воздушном пространстве Польши со стороны Калининградской области.

По словам Сикорского, польские F-16 теперь поднимаются в воздух «почти каждый день», поскольку военные не могут заранее знать, представляет ли приближающийся беспилотник или ракета непосредственную угрозу.

О многочисленных воздушных инцидентах сообщила и министр иностранных дел Румынии Оана Цою. По её словам, с начала усиленных российских ударов по украинским объектам в районе Дуная и Чёрного моря на румынской территории было зафиксировано более ста случаев появления беспилотников или их обломков.

При этом Цою подчеркнула важную деталь: Бухарест не располагает информацией, свидетельствующей о том, что Россия непосредственно выбирала Румынию целью этих атак. Однако, по мнению румынских властей, это не снимает с Москвы ответственности за создаваемые риски.

Наиболее сдержанную оценку ситуации дал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. В интервью Reuters он заявил, что разговоры о якобы неизбежном российском нападении на НАТО сейчас не соответствуют имеющейся у Таллина информации.

«Мы не видим, что Россия способна или даже готовится к какой-либо активной военной агрессии против НАТО или европейских стран», — заявил Цахкна.

По его мнению, значительная часть российской активности направлена прежде всего на создание страха перед дальнейшей эскалацией и раскол западных обществ. Пока основные российские силы задействованы в Украине, Москва, по оценке Эстонии, не располагает необходимыми возможностями для прямой масштабной военной операции против НАТО.

В то же время министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупредил, что данные разведки союзников указывают на другой риск — возможное географическое расширение гибридных операций, в том числе атак против критически важной инфраструктуры государств НАТО.

По словам Будриса, особенно серьёзным испытанием станет приближающаяся зима. Литовский министр считает, что Россия вновь попытается максимально использовать удары по украинской энергетической инфраструктуре, превратив холод в дополнительный инструмент давления.

Представители европейских стран призывают отвечать на гибридную активность укреплением сдерживания, координацией между союзниками и сохранением поддержки Украины.

Таким образом, оценки европейских министров разделяют две угрозы: прямого российского военного нападения на НАТО в ближайшей перспективе они не ожидают, однако считают, что диверсии, кибератаки, нарушения воздушного пространства и другие гибридные операции становятся всё более серьёзной проблемой для Европы.