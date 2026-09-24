После отмены Европейским союзом (ЕС) санкций против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана они будут включены в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, подтвердил BNS министр внутренних дел.

„Мы обсуждали это с премьер, и после беседы решили, что предложим включить этих двух лиц в национальный список санкций“, – сказал в четверг Мартинас Катялинас.

По его словам, Усманов и Фридман будут включены в список невъездных лиц из-за угрозы безопасности Литвы.

Закон о правовом положении иностранцев предусматривает, что иностранцу может быть запрещен въезд в Литву на срок не более пяти лет, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественному порядку.

Решение о запрете на въезд в Литву по предложению министра иностранных дел принимает министр внутренних дел.

По словам Катялинаса, представление министра иностранных дел Кястутиса Будриса еще не получено, но глава МИД уже сообщил, что такое предложение поступит.

„Согласно общедоступным данным, Усманов и Фридман являются одними из самых влиятельных предпринимателей Российской Федерации, действующих в секторах экономики, которые служат важным источником доходов для правительства Российской Федерации, ответственного за агрессию против Украины“, – указали в Министерстве иностранных дел.

Министерство также сообщило о подготовке правовых актов, предлагающих замораживание средств и экономических ресурсов Усманова и Фридмана.

Ранее Латвия и Эстония объявили, что применят национальные санкции к этим двум предпринимателям.

Как писало агентство BNS, по требованию нескольких стран ЕС отменил санкции против упомянутых российских олигархов.

Официальные лица в Париже в качестве мотива для просьбы об отмене санкций против Усманова назвали интересы „национальной безопасности“, но отказались публично предоставить дополнительные детали.

По сообщению газеты Financial Times, это требование может быть связано с возможным соглашением об освобождении французских граждан, удерживаемых в Азербайджане.

Люксембург, по словам дипломатов, требовал снятия санкций с Фридмана из-за того, что этот олигарх подал на страну в суд с требованием возмещения ущерба в размере 15 млрд евро за замораживание его активов в рамках санкций ЕС.

По данным правительства Латвии, Усманов является влиятельным российским бизнесменом, у которого есть связи с главой российского режима Владимиром Путиным и который является основным акционером USM Holdings.

Фридман также считается близким к президенту России Путину предпринимателем, который также является главным акционером Alfa Group.

Государства-члены ЕС во вторник договорились продлить на три года санкции в отношении почти 3 тыс. лиц и организаций, связанных с российской агрессией.