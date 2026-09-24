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Моряки авианосца США вешались, выкидывались за борт и резали себе вены. Но безуспешно 1 1234

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авианосец несет мысли о суициде.

Авианосец несет мысли о суициде.

С начала развертывания авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln среди ее военнослужащих зафиксировали восемь попыток самоубийства, сказано в письме и.о. министра ВМС США Хунг Као сенатору Кирстен Джиллибранд.

«Во время этого развертывания на борту не было самоубийств. Однако с начала развертывания Lincoln в ударной группе произошло в общей сложности восемь попыток самоубийства», — говорится в сообщении.

В ВМС уточнили, что речь идет обо всей ударной группе: в статистику вошли экипаж авианосца, военнослужащие авиакрыла, штабов ударной группы и дивизиона эсминцев, сопровождающих кораблей и авиационных эскадрилий.

Авианосец вышел из Сан-Диего 21 ноября 2025 года. Изначально авианосец направлялся в Тихий океан, но затем его перебросили на Ближний Восток. Развертывание, которое планировали завершить в мае, несколько раз продлевали. К началу сентября экипаж провел в море 286 дней, передает The Guardian.

Ранее сообщалось о нескольких попытках самоубийства среди моряков USS Abraham Lincoln на фоне затянувшейся командировки и ухудшения условий службы. Точное число случаев тогда не называли.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал сообщения о плохих условиях на авианосце «полностью искаженными». Он заявил, что моряков обеспечивают всем необходимым.

Для справки: USS Abraham Lincoln — атомный авианосец типа Nimitz и флагман авианосной ударной группы Abraham Lincoln Carrier Strike Group. Помимо самого авианосца, в нее входят авиакрыло, штаб ударной группы, соединение эсминцев и корабли сопровождения.

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#моряки
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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