Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив Украину, двусторонние отношения и ряд международных проблем. После встречи Рубио заявил, что Москва и Киев проявляют интерес к ограниченному прекращению ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре, связанной с экспортом зерна.

Встреча состоялась 23 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщил МИД России, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, а Лавров изложил российскую позицию по урегулированию войны в Украине.

В свою очередь, Госдепартамент США подтвердил, что одной из основных тем переговоров стала Украина. После встречи Рубио сообщил, что, по оценке Вашингтона, и Россия, и Украина заинтересованы в обсуждении ограниченного перемирия, которое могло бы распространяться на энергетику и экспорт зерна. Об этом также сообщила французская газета Le Monde.

Рубио при этом обратил внимание на различие интересов двух сторон. Для России речь прежде всего идёт об ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяной и газовой инфраструктуре, тогда как для Украины ключевое значение имеет сохранность электросетей перед зимой.

«Это две разные вещи», — отметил госсекретарь. По его словам, добиться энергетического перемирия будет сложно, однако США намерены попытаться продвинуть такой вариант. Как пишет ANSA, Рубио подтвердил, что тема обсуждалась непосредственно после его встречи с Лавровым.

В то же время говорить о скором общем прекращении огня пока не приходится. Le Monde, освещавшая заседание Совета Безопасности ООН, приводит заявление Лаврова о том, что Россия не намерена соглашаться на общую паузу в боевых действиях. Российский министр объяснил это опасениями Москвы, что прекращение огня может быть использовано для пополнения украинских арсеналов.

Ещё одной заметной темой дипломатических контактов стал предстоящий саммит G20. Как сообщил Рубио, Соединённые Штаты пригласили президента России Владимира Путина принять участие во встрече «Группы двадцати», которая должна состояться в декабре в Майами.

Российская сторона сообщила также, что Лавров и Рубио обсудили Ближний Восток, Закавказье, Латинскую Америку и Карибский бассейн, ситуацию на мировых энергетических рынках и перспективы российско-американских отношений. Отдельное внимание было уделено возможностям экономического и гуманитарного сотрудничества, а также упрощению поездок и контактов граждан двух стран.

По итогам встречи Москва и Вашингтон договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Таким образом, переговоры Лаврова и Рубио пока не привели к объявлению конкретного соглашения по Украине. Однако заявления американской стороны показывают, что одним из обсуждаемых вариантов деэскалации становится более узкое соглашение — о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре и объектам, связанным с экспортом продовольствия.