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Пожар на объекте Starlink в Польше назвали диверсией: станция обеспечивала связь с Украиной 0 126

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink в центральной Польше.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink в центральной Польше был преднамеренной попыткой вывести объект из строя, заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский. Объект используется в том числе для передачи интернет-трафика в Украину.

Как сообщает AFP, пожар произошел поздно вечером в среду. Станция принадлежит государственной телекоммуникационной компании Exatel и используется системами SpaceX для обеспечения связи через терминалы Starlink. После происшествия объект продолжает работать. Независимо об инциденте также сообщили Reuters и польский TVP.

Целью могло быть отключение связи

По словам Гавковского, огонь охватил энергетическую инфраструктуру и генератор станции. Министр заявил, что считает произошедшее актом саботажа, целью которого было вывести объект из строя и нарушить доступ к интернету для различных учреждений, в том числе украинских военных.

При этом серьезного сбоя удалось избежать: Гавковский сообщил, что системы станции сейчас работают. Польская пожарная служба уточнила, что вызов поступил после 21:00, а на месте горела оболочка блока электропитания. Пострадавших не было.

В Варшаве заговорили о «гибридной войне»

Гавковский связал произошедшее с более широкой угрозой гибридных атак. По его словам, многие обстоятельства указывают на то, что инцидент может соответствовать новой российской тактике атак.

При этом ответственность России за этот конкретный пожар на данный момент не установлена. Reuters отдельно отмечает, что расследование продолжается, а Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в причастности к диверсиям в Польше.

Польша после начала полномасштабной войны России против Украины стала одним из основных логистических маршрутов для западной военной и гуманитарной помощи Киеву.

Польские власти рассматривают пожар как возможную преднамеренную атаку на критически важную инфраструктуру, однако окончательные выводы о виновниках должны быть сделаны по результатам расследования.

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#пожар #Польша #Украина #spacex #starlink #диверсия #гибридная война #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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