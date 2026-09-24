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Шесть живописных уголков мира, где заплатят за то, что вы туда переедете 1 721

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда податься?
ФОТО: BB.LV/AI

Некоторые городки и живописные деревни в разных уголках мира готовы платить немалые деньги тем, кто решится туда переехать. Об этом сообщает издание Business Insider.

Так местные власти пытаются спасти полупустые регионы от упадка и найти новых работников.

Впрочем, просто так деньги никто не раздает – в каждой такой программе есть свои строгие подводные камни.

Швейцария: до 30 тысяч долларов

Небольшая альпийская деревня Альбинен в кантоне Вале предлагает взрослым по 25 тысяч франков (около 30 412 долларов), а за каждого ребенка – еще по 10 тысяч франков. Программу запустили еще в 2017 году, когда население деревни сократилось до менее чем 300 человек: там нет ни школы, ни банка, ни почты, остался лишь один паб.

Условия не из легких: заявителю должно быть до 45 лет, он обязан купить в деревне жилье стоимостью свыше 200 тысяч франков, прожить там не менее 10 лет и получить швейцарское гражданство. Если переезд не "продержится" десять лет – деньги придется вернуть. В 2023 году программа неожиданно стала вирусной: по словам мэра Альбинена Беата Йоста, в мэрию ежедневно поступало около сотни запросов.

Греция: стипендия и бесплатное жилье на острове

Крошечный остров Андикитира между Критом и материковой Грецией готов платить семьям с тремя и более детьми ежемесячную стипендию в 500 евро на протяжении трех лет, а также предоставить бесплатное жилье и питание. Программу запустили еще в 2019-м, когда на острове осталось всего 24 жителя.

Проект несколько раз приостанавливали и возобновляли – в последний раз в 2023 году уже при финансовой поддержке Элладской православной церкви. По состоянию на январь 2026-го ни одна семья еще не въехала: строительство жилья до сих пор продолжается, хотя заявки продолжают принимать.

Италия: 15 тысяч евро

Итальянский остров Сардиния, несмотря на население почти в 1,6 миллиона человек, борется с оттоком жителей из малых городков. Тем, кто переедет в населенный пункт с населением до 5 тысяч человек, выплачивают 15 тысяч евро на ремонт жилья, а также по 600 евро ежемесячно за рождение или усыновление первого ребенка и по 400 евро – за каждого последующего.

Главное условие – проживать на Сардинии постоянно и оформить там регистрацию в течение 18 месяцев.

Ирландия: до 70 тысяч евро

Программа Our Living Islands, запущенная в 2023 году, предлагает до 70 тысяч евро тем, кто решит поселиться на одном из 30 ирландских островов, не соединенных мостом или дамбой с материком. Деньги выделяют через грантовую схему на ремонт жилья, построенного до 1993 года.

Правительство Ирландии объяснило цель программы так: чтобы "устойчивые, полноценные общины могли и дальше жить – и процветать – на прибрежных островах еще долгие годы".

Япония: до миллиона иен

С 2019 года японское правительство платит тем, кто готов переехать из переполненного Токио в сельскую местность: одно домохозяйство получает 1 миллион иен (около 6400 долларов), одиночка – 600 тысяч иен. Если переселенец открывает на новом месте бизнес, сумму можно увеличить еще на миллион иен.

Иностранцам купить недвижимость в японской глубинке несложно, но для получения самого гранта необходим статус постоянного или долгосрочного резидента – рабочей визы недостаточно.

Испания: до 40 тысяч евро

Программа Revive в испанской провинции Ла-Риоха рассчитана на людей до 45 лет, готовых переехать в городки с населением до 5 тысяч человек. Сумма выплаты зависит от размера населенного пункта: от 20 тысяч евро (2001–5000 жителей) до 40 тысяч евро (менее 500 жителей). Деньги необходимо потратить на покупку или ремонт жилья и прожить там как минимум пять лет, рассказывает информационное агентство УНИАН.

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#миграция
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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