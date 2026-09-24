Администрация президента Дональда Трампа объявила о новых визовых ограничениях для иностранцев, участвующих в организации так называемого родильного туризма в США. Под ограничения могут попасть владельцы специализированных компаний, визовые посредники, иностранные медицинские работники и другие лица, помогающие женщинам приезжать в Соединённые Штаты преимущественно ради рождения ребёнка и получения им американского гражданства.

О введении новой политики 23 сентября объявил госсекретарь США Марко Рубио. Как говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, ограничения вводятся на основании раздела 212(a)(3)(C) Закона об иммиграции и гражданстве и распространяются на людей, которые сознательно участвуют или участвовали в организации коммерческого «родильного туризма».

В частности, речь идёт о владельцах и руководителях компаний, организующих такие поездки, визовых посредниках, которые учат клиентов предоставлять ложную информацию при оформлении документов, а также иностранных медицинских учреждениях и специалистах, сознательно помогающих организовывать подобные поездки. В некоторых случаях ограничения могут распространяться и на членов семей таких лиц, уточняет Госдепартамент.

По словам Рубио, коммерческие сети превратили получение американского гражданства детьми в прибыльный бизнес. Американские власти утверждают, что организаторы обучают клиентов скрывать истинную цель поездки и берут десятки тысяч долларов за организацию родов в США. О введении ограничений также сообщили DPA и ряд американских СМИ.

Новые меры стали продолжением кампании Белого дома против «родильного туризма». Ещё 6 августа Трамп подписал специальный указ, поручив Госдепартаменту и Министерству внутренней безопасности принимать меры против иностранцев, въезжающих в страну по неиммиграционным визам с целью рождения ребёнка в США. Документ допускает отказ во въезде, аннулирование виз и другие меры в отношении как самих участников таких схем, так и их организаторов.

Кроме того, в августе Госдепартамент США создал специальную рабочую группу по борьбе с «родильным туризмом». Её задача — выявлять соответствующие случаи по всему миру, добиваться аннулирования виз и устанавливать организации, которые зарабатывают на подобных услугах.

При этом сама поездка в США преимущественно с целью родить ребёнка и получить для него американское гражданство уже не считается допустимым основанием для выдачи обычной гостевой визы. Это прямо указано в действующих разъяснениях Госдепартамента для заявителей.

Дополнительное внимание к решению Вашингтона привлекло время его объявления. South China Morning Post отмечает, что новые ограничения были представлены всего за несколько часов до прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в США. Американские власти в последние годы уделяли особое внимание компаниям, организующим подобные поездки из Китая, хотя объявленная Рубио политика не ограничена гражданами какой-либо одной страны.

Таким образом, Вашингтон переходит от ограничений непосредственно для приезжающих рожать в США к более широкому давлению на всю инфраструктуру «родильного туризма» — от визовых посредников до зарубежных медицинских организаций. Новая политика позволяет американским властям закрывать въезд иностранцам, которых они считают участниками или организаторами таких коммерческих схем.