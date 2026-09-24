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Суд в США обязал администрацию Трампа немедленно вернуть доступ CNN, MSNBC и Politico в Белый дом 0 89

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белый дом
ФОТО: Unsplash

Федеральный суд в США временно обязал администрацию Дональда Трампа восстановить аккредитацию CNN, MSNBC и Politico в Белом доме. Судья пришел к выводу, что при лишении журналистов доступа, вероятно, были нарушены их процессуальные конституционные права.

Федеральный судья Тимоти Келли обязал администрацию президента США Дональда Трампа немедленно восстановить журналистам CNN, MSNBC и Politico доступ в Белый дом. Решение принято в качестве временной обеспечительной меры на время рассмотрения иска СМИ.

Иск был подан после того, как на прошлой неделе администрация аннулировала аккредитации трех редакций. Трамп объяснил это тем, что эти СМИ, по его мнению, распространяют «фейковые новости», «выдумки» и «ложь».

Судья Келли указал, что журналистов лишили доступа без предварительного уведомления и возможности оспорить решение, что, вероятно, нарушает гарантированное Конституцией право на надлежащую правовую процедуру.

«Общий принцип заключается в том, что лица должны быть уведомлены и иметь возможность быть выслушанными до того, как государство лишит их защищенных Конституцией прав», — говорится в судебном решении.

При этом суд пока не дал окончательной оценки доводам истцов о нарушении Первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова и прессы. На данном этапе решение касается именно процедуры лишения аккредитации. Временный судебный запрет будет действовать 14 дней, если суд не продлит его.

Это означает, что на время судебного разбирательства журналисты трех СМИ смогут вновь работать в Белом доме.

Конфликт между администрацией Трампа и рядом американских СМИ обострился после объявления о запрете на работу CNN, MSNBC и Politico в Белом доме. В ответ редакции подали совместный иск, заявив, что ограничение доступа противоречит Конституции США. Ранее в знак солидарности крупнейшие американские телеканалы также отказались участвовать в системе ротационного освещения деятельности президента.

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#СМИ #Дональд Трамп #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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