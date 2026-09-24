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Трамп встретил Си Цзиньпина на красной дорожке: стартовал один из самых ожидаемых визитов года 0 99

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп встречает Си Цзиньпина
ФОТО: Синьхуа

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон с трехдневным государственным визитом по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидерам предстоит обсудить торговые споры, искусственный интеллект, вопросы безопасности и крупнейшие международные кризисы.

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Вашингтон с государственным визитом, который продлится до пятницы. Китайского лидера и его супругу Пэн Лиюань в аэропорту на объединенной авиабазе Эндрюс лично встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Такой прием считается редким для американского протокола.

Церемония встречи прошла с государственными почестями. Си Цзиньпина приветствовали почетный караул и оркестр ВМС США, исполнивший гимны двух стран. Во время церемонии над авиабазой также пролетели два стратегических бомбардировщика B-1.

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В центре переговоров окажутся отношения двух крупнейших экономик мира. Как ожидается, лидеры обсудят торговые разногласия, таможенные пошлины, поставки редкоземельных металлов, развитие искусственного интеллекта, а также международные вопросы, включая войну России против Украины и ситуацию вокруг Ирана.

В программу визита также включены государственный банкет, официальная церемония в Белом доме, военный парад и другие мероприятия, подготовленные американской стороной. Среди гостей государственного ужина ожидаются руководители крупнейших технологических компаний США.

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Этот визит стал первым государственным визитом Си Цзиньпина в США более чем за десять лет и вторым личным саммитом лидеров США и Китая в нынешнем году. Несмотря на высокий уровень приема, эксперты не ожидают быстрого решения всех накопившихся разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Дополнительной темой переговоров может стать новое соглашение между США, Данией и Гренландией, подписанное накануне. Дональд Трамп ранее заявил, что документ призван не допустить усиления влияния Китая и России в Арктике.

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#США #Дональд Трамп #торговля #искусственный интеллект #визит #Си Цзиньпин #Китай #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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