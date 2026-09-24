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Трамп заметно оживился после слов Си Цзиньпина об отправке двух панд в США 0 150

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Панда

Президент США Дональд Трамп заметно оживился, когда в рамках визита председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в зоопарк Атланты отправят двух больших панд.

Сообщается, что Трамп сосредоточенно слушал председателя КНР. А после заявлений об отправке панд оживился и начал улыбаться.

Панды, Пинпин и Фушуан, приедут в США через несколько дней. Си Цзиньпин назвал их символом дружбы между китайским и американским народами.

К слову, большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства.

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#США #зоопарк #символика #дипломатия #дружба #Си Цзиньпин #Китай #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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