Президент США Дональд Трамп заметно оживился, когда в рамках визита председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в зоопарк Атланты отправят двух больших панд.

Сообщается, что Трамп сосредоточенно слушал председателя КНР. А после заявлений об отправке панд оживился и начал улыбаться.

Панды, Пинпин и Фушуан, приедут в США через несколько дней. Си Цзиньпин назвал их символом дружбы между китайским и американским народами.

К слову, большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства.