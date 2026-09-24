Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что новая ротация войск США в Литве, вероятнее всего, составит около тысячи военнослужащих.

«Думаю, мы можем говорить об этом», — сказал глава государства, отвечая на вопросы LRT.

«Я думаю, что она (численность военных — РЕД.) будет аналогичной, вероятно, не меньше. (...) Сотня в ту или иную сторону, наверное, не имеет принципиального значения. Главное, что это чрезвычайно важный фактор сдерживания в данном геополитическом контексте», — отметил Науседа.

Эти заявления прозвучали после того, как ранее он сообщил, что новая ротация войск США уже находится по пути в Литву.

«Пока я не могу говорить о таких деталях, так как эти вопросы согласовываются, они еще в процессе, но главное сегодня, пожалуй, то, что хотят услышать жители Литвы, уже сказано», — сказал президент, отвечая на вопрос о сроках ротации.

«Мне просто сказали, что маховик логистики запущен. Думаю, это достаточно весомое доказательство того, что мы вступаем в завершающую стадию всего этого процесса с правильным и хорошим концом», — отметил он.

Науседа заявил, что услышал от представителей США заверения в том, что «ротация вернется», и это важное для безопасности Литвы решение «в принципе принято».

«Безусловно, на это повлияло многое. Прежде всего, мое обращение к президенту США Дональду Трампу относительно щедрого пакета поддержки принимающей страны, наше обязательство выделять на оборону 5,4% ВВП, наша солидарность в решении вопросов Ормузского пролива и готовность направить миссию по разминированию, а также наше энергетическое и экономическое сотрудничество в широком смысле», — сказал глава государства.

«Поэтому, я думаю, у Соединенных Штатов сложилось впечатление, что Литва — это надежный и сильный партнер, с которым стоит сотрудничать на стратегическом уровне», — указал Науседа.

Ранее сообщалось, что в настоящее время США пересматривают присутствие своих войск в Европе. Этим летом в Литве завершили ротацию более тысячи американских военных.