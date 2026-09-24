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Зрители замерли от ужаса: 500-килограммовый бык устроил переполох на испанской арене 0 56

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бык выпрыгивает с арены

Фото: Jam Press/Plaza Toros Murcia

Опасный эпизод произошел во время корриды в испанской Мурсии: бык по кличке Малакара неожиданно перемахнул через защитное ограждение и оказался в проходе рядом со зрительскими местами. Несмотря на панику, никто не пострадал.

Как сообщает New York Post со ссылкой на испанское издание 20minutos, инцидент произошел в воскресенье, 20 сентября, во время заключительного мероприятия Feria Taurina de Murcia. Бык весом около 508 килограммов сначала бросился в сторону тореадора, а затем перепрыгнул через ограждение. По данным местного издания Murcia Today, животное преодолело барьер дважды.

На опубликованных кадрах видно, как Малакара оказывается в узком проходе между ареной и зрительскими местами. Находившимся там людям пришлось спешно отойти в сторону. От первых рядов животное отделяла еще одна преграда.

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Фото: Jam Press/Plaza Toros Murcia

Очевидец Хуан Перес рассказал, что сидевшие неподалеку женщины оказались в опасной близости от рогов быка. По его словам, животное было неуправляемым и лишь по счастливой случайности никто не получил травм.

Инцидент закончился без пострадавших, однако несколько секунд на арене заставили зрителей всерьез испугаться: полутонный бык оказался там, где его появления никто не ожидал.

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#происшествие #Испания #животные #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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