Опасный эпизод произошел во время корриды в испанской Мурсии: бык по кличке Малакара неожиданно перемахнул через защитное ограждение и оказался в проходе рядом со зрительскими местами. Несмотря на панику, никто не пострадал.

Как сообщает New York Post со ссылкой на испанское издание 20minutos, инцидент произошел в воскресенье, 20 сентября, во время заключительного мероприятия Feria Taurina de Murcia. Бык весом около 508 килограммов сначала бросился в сторону тореадора, а затем перепрыгнул через ограждение. По данным местного издания Murcia Today, животное преодолело барьер дважды.

На опубликованных кадрах видно, как Малакара оказывается в узком проходе между ареной и зрительскими местами. Находившимся там людям пришлось спешно отойти в сторону. От первых рядов животное отделяла еще одна преграда.

Фото: Jam Press/Plaza Toros Murcia

Очевидец Хуан Перес рассказал, что сидевшие неподалеку женщины оказались в опасной близости от рогов быка. По его словам, животное было неуправляемым и лишь по счастливой случайности никто не получил травм.

Инцидент закончился без пострадавших, однако несколько секунд на арене заставили зрителей всерьез испугаться: полутонный бык оказался там, где его появления никто не ожидал.