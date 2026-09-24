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«Зубы дракона» вместо достопримечательностей: в одной из стран Балтии появился новый вид туризма 0 159

В мире
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туристы у пограничных укреплений

ChatGPT

Туристы, приезжающие на юго-восток Эстонии, всё чаще интересуются не только природой и культурой приграничного региона, но и военными укреплениями возле российской границы. Противотанковые рвы, оборонительные насыпи и бетонные «зубы дракона» фактически превратились в новую местную достопримечательность.

Об этом сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR. Особенно заметен интерес со стороны иностранных путешественников: они спрашивают гидов, где можно увидеть элементы Балтийской линии обороны и насколько близко разрешено подходить к границе.

Гидам пришлось менять маршруты

Особенно популярным стало приграничье уезда Вырумаа и исторический регион Сетомаа. Раньше сюда приезжали прежде всего ради местной культуры и природы, однако теперь у путешественников появился ещё один объект интереса — новая оборонительная инфраструктура.

Гид и организатор экскурсий Хелен Алумяэ рассказала ERR, что этим летом ей неоднократно приходилось корректировать экскурсионные маршруты из-за желания туристов посмотреть на укрепления.

Группы подходят к пограничным сооружениям на разрешённое расстояние, а гиды рассказывают им о противотанковых рвах и показывают бетонные «зубы дракона».

Недалеко от деревни Меремяэ, всего в нескольких километрах от российской границы, на частной земле уже появились противотанковые рвы и оборонительная насыпь. Именно эти сооружения особенно привлекают иностранных гостей.

«А вам здесь не страшно?»

Но иностранцев интересуют не только сами укрепления.

По словам хозяйки местного хутора Кайди Кердт, приезжие регулярно расспрашивают жителей о том, насколько безопасно жить возле российской границы и опасаются ли они возможной военной угрозы.

Местным приходится объяснять туристам, что они чувствуют себя в безопасности и что в приграничном районе постоянно работают полиция и пограничники.

При этом сами эстонские туристы, по наблюдениям жителей Сетомаа, подобными вопросами интересуются значительно реже.

До 600 бункеров и 40 километров рвов

Укрепления, которые теперь рассматривают туристы, являются частью Балтийской линии обороны — совместной инициативы Эстонии, Латвии и Литвы. Министры обороны трёх стран согласовали её создание в январе 2024 года.

Каждая страна строит собственную систему укреплений. В Эстонии она должна включать до 600 бетонных бункеров, противотанковые препятствия, заграждения из колючей проволоки и склады инженерных средств. Кроме того, в течение нескольких лет предполагается построить до 40 километров противотанковых рвов.

Первые бункеры уже устанавливаются на юго-востоке страны. По официальным данным, они рассчитаны в том числе на защиту находящихся внутри военнослужащих от прямого попадания 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. При этом эстонское Министерство обороны отдельно подчёркивает: строительство укреплений не означает наличия непосредственной военной угрозы. Их задача — заранее подготовить инфраструктуру, которая в случае конфликта должна затруднить и замедлить продвижение противника и дать время для развёртывания сил обороны и союзников.

Ирония ситуации в том, что сооружения, предназначенные для самого серьёзного сценария — возможной войны, — в мирное время получили совершенно неожиданную функцию: стали туристической достопримечательностью эстонского приграничья.

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#Эстония #туризм #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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