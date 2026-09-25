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Администрация Трампа обратилась в Верховный суд из-за ограничений на депортацию мигрантов 0 64

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белый дом
ФОТО: Unsplash.com

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой временно отменить судебные ограничения, препятствующие депортации нелегальных иммигрантов в третьи страны.

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить ограничения на депортацию нелегальных иммигрантов в третьи страны.

На прошлой неделе федеральный апелляционный суд в основном оставил в силе решение суда первой инстанции, ограничившее возможность депортации мигрантов в государства, не являющиеся странами их происхождения.

В среду вечером апелляционный суд отменил действовавшую на время рассмотрения дела приостановку исполнения решения суда первой инстанции. После этого администрация США в срочном порядке обратилась в Верховный суд с просьбой до дальнейшего уведомления снять введенные ограничения.

В правительстве США заявляют, что депортация в третьи страны является важным инструментом миграционной политики и необходима, в частности, для высылки некоторых категорий иностранцев, включая лиц, которых власти считают представляющими повышенную опасность.

По словам генерального солиситора США Джона Сауэра, решение суда первой инстанции создало серьезные логистические трудности при проведении депортаций.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал выдворить из страны миллионы нелегальных иммигрантов. После возвращения в Белый дом его администрация предприняла ряд шагов, направленных на ускорение процедуры депортации.

Власти США также указывают, что в ряде случаев депортация в третьи страны необходима, поскольку государства происхождения отдельных мигрантов отказываются принимать их обратно.

При этом американское законодательство запрещает высылать людей в страны, где им может угрожать опасность для жизни или существует риск применения пыток.

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#Дональд Трамп #депортация #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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