Банкротство латвийской национальной авиакомпании airBaltic не стало бы трагедией для Литвы, однако последствия для самой Латвии могли бы оказаться гораздо серьезнее. Такое мнение высказал министр транспорта Литвы Юрас Таминскас.

«Не было бы трагедией, если бы airBaltic больше не существовало. Да, в краткосрочной перспективе это создало бы проблемы. Да, мы столкнулись бы с неудобствами и дискомфортом, но восстановились бы и пошли дальше», — заявил Таминскас в подкасте портала 15min.lt.

При этом министр считает, что правительство Латвии сделает все возможное, чтобы не допустить банкротства национального авиаперевозчика. По его словам, деятельность airBaltic имеет существенное значение для латвийской экономики, поэтому исчезновение компании стало бы для страны серьезным ударом.

«Без airBaltic нет Риги»

Особенно резко Таминскас высказался о возможных последствиях для Рижского аэропорта.

По словам министра, если airBaltic прекратит существование, авиасообщение между Литвой и Ригой может остановиться уже на следующий день.

«Если бы airBaltic больше не было, Рижский аэропорт закрылся бы уже на следующий день, потому что Рижский аэропорт является авиационным хабом именно благодаря airBaltic. Без airBaltic нет Риги», — заявил он.

Таминскас также отметил, что Литве необходимо активнее развивать авиасообщение не только из Вильнюса, но также из Каунаса и Паланги.

airBaltic проходит финансовую реструктуризацию

Заявление литовского министра прозвучало на фоне начавшейся финансовой реструктуризации airBaltic по процедуре Chapter 11 в США. Этот механизм позволяет компании продолжать работу, одновременно реструктурируя свои обязательства и находясь под защитой от требований кредиторов.

airBaltic получила обязательства кредиторов предоставить до 350 млн евро нового финансирования для поддержания ликвидности и работы компании во время процедуры.

Первый транш составил 140 млн евро.

Привлечение финансирования организовала Strategic Value Partners (SVP). В нем также участвуют Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management.

В самой airBaltic подчеркивают, что процедура реструктуризации не должна повлиять на пассажиров: полеты продолжаются по расписанию, приобретенные билеты и бронирования остаются действительными, а продажа новых билетов продолжается.

Ожидается, что процедура может завершиться в середине 2027 года. Ее итогом должен стать план реорганизации, который потребуется утвердить суду.

Что происходит с компанией

В 2025 году оборот группы airBaltic составил 779,3 млн евро, увеличившись на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Убытки достигли 44,3 млн евро, однако оказались в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

За год авиакомпания перевезла около 5,2 млн пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим акционером airBaltic остается государство Латвия, которому принадлежит 88,37% акций. Lufthansa владеет 10%, компания Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюсена — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам.

Таким образом, в Литве возможное исчезновение airBaltic рассматривают прежде всего как временную транспортную проблему. Для Латвии ставки значительно выше: речь идет не только о судьбе национального перевозчика, но и о роли Риги как одного из ключевых авиационных узлов Балтии.