Российские беспилотники могут быть тайно доставлены в Средиземное море на обычных торговых судах, а затем запущены из контейнеров в направлении Испании, Франции или Италии. О таком возможном сценарии пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источники, знакомые с разведывательной информацией США.

При этом официального подтверждения существования конкретного плана нападения нет, а власти Италии заявили, что не получали соответствующего предупреждения ЦРУ.

По данным El Mundo, американские спецслужбы собрали информацию о возможном новом этапе российской гибридной активности в Европе и поделились ею с рядом европейских правительств. Газета утверждает, что среди потенциальных целей могут оказаться уже не государства восточного фланга НАТО, а страны Южной Европы — Испания, Франция и Италия.

Особое внимание привлёк предполагаемый способ проведения такой операции.

Источник El Mundo, близкий к Министерству обороны Литвы, утверждает, что беспилотники могут быть спрятаны в грузовых контейнерах на борту торгового судна, доставлены в Средиземное море и запущены уже оттуда.

«Они будут использовать дроны, запускаемые с моря и спрятанные в контейнере. Это совсем не сложно», — приводит издание слова своего источника.

Какой беспилотник называют источники

В публикациях, пересказывающих расследование El Mundo, фигурирует российский беспилотник «Гербера». По данным ANSA, аппарат имеет длину около двух метров, размах крыла порядка 2,5 метра и массу до 18 килограммов. Заявленная дальность полёта может достигать примерно 600 километров, а скорость — около 160 километров в час.

Такие характеристики теоретически позволяют торговому судну приблизиться к европейскому побережью, не вызывая особых подозрений, а затем запустить беспилотники с моря.

Как отмечает Euronews со ссылкой на El Mundo, небольшая боевая нагрузка такого аппарата — около четырёх-пяти килограммов — делает его скорее средством для точечных и демонстративных атак. Среди возможных сценариев называются пожар на объекте инфраструктуры, временная остановка работы аэропорта или другая акция, способная вызвать значительный общественный и политический резонанс.

Почему речь идёт о Средиземном море

El Mundo связывает предупреждение с информацией, которую американская разведка якобы получила на фоне визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в августе.

По версии издания, перенос потенциальных гибридных операций на юг Европы мог бы продемонстрировать, что географическая удалённость от России больше не гарантирует безопасности.

Европейская комиссия после появления публикации заявила, что сообщения о потенциальной угрозе её не удивляют. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье напомнил о предыдущих нарушениях воздушного пространства и гибридных операциях в странах ЕС. Однако он подчеркнул, что Еврокомиссия не располагает информацией о конкретном предупреждении относительно готовящейся атаки на Испанию, Францию или Италию.

Италия информацию не подтвердила

После публикации El Mundo из Рима последовало важное опровержение.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что сообщения о возможной российской атаке на Италию, Испанию и Францию «не находят никакого подтверждения», и призвал не усиливать напряжённость неподтверждёнными сообщениями.

Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в правительстве и спецслужбах также сообщила, что Рим не получал от ЦРУ конкретного предупреждения о российском плане атаковать Италию беспилотниками из Средиземного моря.

Таким образом, описанный El Mundo сценарий следует рассматривать именно как сообщение СМИ, основанное на анонимных источниках и разведывательных оценках, а не как установленный факт подготовки нападения.

Тем не менее сама возможность скрытного размещения беспилотников на гражданских судах становится новой проблемой для европейской безопасности: в таком сценарии потенциальной стартовой площадкой оказывается уже не территория другого государства, а обычное торговое судно в международных водах.