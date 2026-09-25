Новые архивные данные могут изменить представление об одной из самых загадочных историй из жизни Адольфа Гитлера. Немецкий историк Харальд Занднер утверждает, что обнаружил документы, которые ставят под сомнение многолетнюю версию обстоятельств смерти 23-летней племянницы Гитлера Ангелы «Гели» Раубаль.

Как пишет New York Post со ссылкой на The Telegraph, Раубаль была найдена застреленной в мюнхенской квартире Гитлера в сентябре 1931 года. Рядом находился принадлежавший ему пистолет. Официально смерть молодой женщины была признана самоубийством.

Загадочная смерть

Гели Раубаль была дочерью сводной сестры Гитлера Ангелы. Она жила в его квартире в Мюнхене, а характер их отношений на протяжении десятилетий становился предметом многочисленных споров и предположений.

Согласно общепринятой версии, тело Раубаль обнаружили 19 сентября 1931 года. Считалось, что к этому моменту Гитлер уже находился в Нюрнберге, поэтому непосредственно причастным к ее смерти быть не мог.

Однако Харальд Занднер утверждает, что обнаружил официальные документы с другой датой.

По его данным, тело Раубаль могли обнаружить еще 18 сентября — примерно на сутки раньше, чем считалось до сих пор. Если эта датировка верна, то Гитлер в тот момент еще находился в Мюнхене.

Таким образом, одно из главных обстоятельств, исключавших возможность его непосредственного присутствия во время гибели племянницы, оказывается под вопросом.

Версия об убийстве

Занднер считает найденные им документы серьезным основанием для пересмотра прежней хронологии событий. Именно изменение даты смерти позволяет ему выдвинуть гипотезу о возможной причастности Гитлера к гибели Раубаль.

При этом новые данные сами по себе не доказывают, что Раубаль была убита, и тем более не устанавливают, кто именно мог быть виновен в ее смерти. Речь идет о новой исторической версии, основанной прежде всего на предполагаемом несоответствии дат.

История смерти Гели Раубаль почти столетие остается предметом споров. Официальная версия говорила о самоубийстве, однако обстоятельства трагедии, отношения молодой женщины с Гитлером и принадлежавшее ему оружие неоднократно становились основанием для альтернативных гипотез.

Теперь обнаруженные Занднером документы добавляют к этой истории еще один вопрос: если Гели действительно погибла раньше, чем считалось до сих пор, то прежнее алиби Гитлера требует пересмотра.

Таким образом, сенсация заключается не в доказательстве убийства, а в возможном изменении хронологии событий. Если выводы историка подтвердятся, одна из главных загадок биографии Гитлера получит новое направление для исследования — однако утверждать, что именно он убил свою племянницу, имеющиеся данные пока не позволяют.