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ЕС нашел €6,6 млрд для Украины: на что пойдут деньги 1 194

В мире
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги ЕС и Украины

ChatGPT

Страны Евросоюза достигли соглашения о распределении €6,6 млрд из Европейского фонда мира (EPF), предназначенных для поддержки Украины. Средства пойдут на обучение украинских военных, совместные закупки вооружений и компенсацию расходов государствам ЕС за уже оказанную военную помощь.

Договоренность между странами Евросоюза была достигнута в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Из общей суммы €900 млн предполагается направить на деятельность Военной миссии ЕС по оказанию содействия Украине (EUMAM Ukraine). Еще €1 млрд предназначен для совместных закупок нового военного оборудования.

Оставшиеся €4,7 млрд пойдут на возмещение государствам ЕС расходов, связанных с ранее предоставленной Украине военной помощью. По словам Каллас, некоторые страны уже заявили, что полученные таким образом средства вновь направят на поддержку Украины.

Еще в начале сентября вопрос оставался нерешенным. Каллас тогда говорила, что €6,6 млрд в рамках Европейского фонда мира были разблокированы, однако государства ЕС продолжали обсуждать, какая часть средств должна вернуться странам в качестве компенсации, а какая — непосредственно использоваться для дальнейшей поддержки Украины.

Таким образом, нынешняя договоренность снимает один из остававшихся спорных вопросов и позволяет задействовать средства Европейского фонда мира для дальнейшей военной поддержки Украины.

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#Украина #компенсация #Кая Каллас #Евросоюз #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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