Нейросеть обучили на историях болезней 40 000 человек, за которыми наблюдали от 7,5 до 19 лет.

ИИ научился предсказывать самый страшный вид рака за три года до диагноза

Специалисты американской клиники Майо создали модель искусственного интеллекта, которая предсказывает риск рака поджелудочной железы за три года до возможной постановки диагноза. О своем исследовании они рассказали на ежегодном клиническом конгрессе Американского колледжа хирургов, - пишет RTVI US.

Нейросеть обучили на историях болезней 40 000 человек, за которыми наблюдали от 7,5 до 19 лет: она искала в медицинских записях малозаметные отклонения, указывающие на зарождение опухоли.

В США на рак поджелудочной приходится лишь около 3% онкологических диагнозов, но 8% смертей, а пятилетняя выживаемость не превышает 12%, потому что болезнь обычно находят слишком поздно. По словам соавтора исследования Корнелиуса Тильса, опухоль формируется пять-семь лет, однако заметные симптомы появляются, когда время уже упущено.

Показатель точности модели составил 0,853 при максимуме в единицу, что говорит о высокой способности выявлять людей из группы риска без большого числа ложных тревог. Авторы уже работают над клинической проверкой модели и более совершенными архитектурами.